КНДР вимагає від Південної Кореї врегулювати протиріччя для подальших переговорів

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Рі Сон Гвон

Рі Сон Гвон розкритикував зустрічі південнокорейських законодавців

Представник КНДР заявив про те, що Пхеньян не має наміру проводити прямі переговори із представниками Республіки Корея поки не будуть вирішення протиріччя, які привели до скасування переговорів, котрі мали відбутися в вівторок. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на Центральне агентство новин КНДР.

Рі Сон Гвон, який очолює північнокорейський Комітет мирного возз’єднання розкритикував триваючі нині спільні навчання військово-повітряних сил США і Республіки Корея Max Thunder.

Окрім того північнокорейський високопосадовець розкритикував зустрічі, які парламентарі Республіки Корея проводять із «негідниками». При цьому Рі Сон Гвон не уточнив кого саме він має на увазі.