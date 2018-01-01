Подвійна трагедія. Що відомо про вбивство Ірини Ноздровської

Попри впевненість багатьох активістів у одній із версій вбивства, адвокат загиблої застерігає від поспішних висновків

Повідомлення про загибель юристки Ірини Ноздровської, тіло якої першого січня знайшли у Вишгородському районі Київської області, призвело не лише до гострої реакції у соціальних мережах. Вже на наступний день під управлінням поліції Київської області зібралося щонайменше 200 осіб, які вимагали покарати вбивць юристки, поспілкуватися із



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Під управлінням поліції Київсьої області вимагали покарання для вбивць Ірини Ноздровської

Попри впевненість багатьох активістів у одній із версій вбивства, адвокат загиблої застерігає від поспішних висновків

Повідомлення про загибель юристки Ірини Ноздровської, тіло якої першого січня знайшли у Вишгородському районі Київської області, призвело не лише до гострої реакції у соціальних мережах. Вже на наступний день під управлінням поліції Київської області зібралося щонайменше 200 осіб, які вимагали покарати вбивць юристки, поспілкуватися із генпрокурором Юрієм Луценком та відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

На резонансний злочин відреагували й українські високопосадовці. Міністр закордонних справ Павло Клімкін 2 січня назвав розслідування цієї справи «викликом для держави та тестом для суспільства на здатність захистити жінок-активісток», а віце-спікерка українського парламенту Ірина Геращенко висловила у Facebook впевненість, що все суспільство чекає на оперативне та об'єктивне розкриття злочину. Про необхідність притягнути до відповідальності винних написало навіть посольство США.

Трагічна передісторія

Після того, як новина про вбивство Ноздровської стала відома широкому загалу, злочин майже одразу пов'язали з іншою справою - про загибель сестри Ноздровської Світлани Сапатинської у ДТП у вересні 2015 року. Одним із перших на це звернув увагу народний депутат Мустафа Найєм, що у своєму пості у Facebook розповів про передісторію трагедії. За словами народного депутата, сестру Ноздровської збив напідпитку племінник голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. «Попри очевидний склад злочину, родичі домагалися справедливості більше двох років», - зазначив Найєм. За його словами, Ноздровська, юрист за освітою, була активно залучена у справу та виступала у суді, через що їй погрожували з боку обвинуваченого та його родичів. У червні цього року Россошанського засудили до семи років позбавлення волі, а 27 грудня відхилили його апеляцію. Вже 29 грудня Ноздровська зникла.

Розслідування загибелі Світлани також було в центрі уваги ЗМІ. Так, за словами журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа, поліція провалила експертизу щодо вживання Россошанським алкоголю та наркотиків одразу після ДТП, а друзі останнього вже нападали на Ноздровську між судовими розглядами, про що раніше повідомляли журналісти. Власне, саме медійний розголос і допоміг домогтися ув'язнення для Россошанського, розповідає у коментарі для DW адвокат Ірини Ноздровської Віталій Мацелюх, який представляв її інтереси у справі проти Россошанського. «Це була дуже складна справа, де доводилося боротися за проведення багатьох експертиз, - каже Мацелюх. - Якби все було в тихому руслі, без уваги ЗМІ, справу могли спустити на гальмах».

Головні версії

Правоохоронці розглядають чотири основні версії вбивства Ноздровської. За словами речника Головного управління Національної поліції у Київській області Миколи Жуковича, йдеться про професійну діяльність загалом, окремо - про її участь у справі щодо загибелі її сестри, хуліганство та спробу зґвалтування. Також він повідомив, що у справі Ноздровської вже опитали близько 50 осіб.

Точної інформаії про роботу Ноздровської напередодні загибелі немає. В інтерв'ю виданню «Обозреватель» у червні 2017 року вона розповіла, що кинула роботу після трагічної смерті сестри, а знайомі ноздровської у ЗМІ зазначають, що в останні два роки вона приділяла весь свій час двом судовим справам: щодо загибелі рідної сестри, а також проти колишнього чоловіка останньої, який не давав Ноздровській бачитися із її племінником. За словами Найєма, що спілкувався із родичами загиблої другого січня, Ноздровська брала участь у інших громадських справах, а також паралельно працювала на різні проекти, аби заробляти гроші. Втім, про які саме проекти йдеться, нардеп не знає.

У ЗМІ Нозровську часто називають адвокаткою та правозахисницею. Але формально Ноздровська, що отримала юридичну освіту в академії МВС України, не є адвокаткою - у Єдиному реєстрі адвокатів України немає згадки про людей із прізвищем Ноздровська. За словами Мацелюха, попри низку справ за участі Ноздровської, буде також не дуже коректно називати її правозахисницею. «Вона добрий юрист, має значний досвід юридичної роботи і дуже допомагала нам у справі (щодо трагічного ДТП, - Ред.), була залучена до інших справ, але я не чув, аби вона займалася правозахисною діяльністю», - зазначив адвокат.

Втім, судячи із заяв правоохоронців, набагато більшу їхню увагу привертає не діяльність загиблої загалом, а її активна залученість до судового розгляду справи щодо смерті її сестри. «Саме через останню судову справу, де вона брала активну участь, напевно, сталося і це вбивство», - назвав найбільш вірогідну версію речник Головного управління Національної поліції у Київській області Жукович.

Лакмусовий папірець

Під час акції протесту під управлінням поліції Київсьої області була сформована ініціативна група із десяти осіб для контролю за справою Ноздровської. Громадська діячка Лілія Коваленко, яка увійшла до цієї групи, запевнила у Facebook: активісти наполягали, аби головною версією слідства була саме помста родичів Дмитра Россошанського. «Це справа честі для всієї України, це такий собі лакмусовий папірець зараз для правоохоронців», - написала активістка. За словами іншої активістки Лідії Гончаренко, у поліції також пообіцяли надати державну охорону родичам Ноздровської.

Щоправда, адвокат загиблої не поспішає підтверджувати версію, що активно розповсюджують у ЗМІ та соціальних мережах. За словами Мацелюха, він та його колеги ініціювали власне розслідування із залученням приватних детективів, і його попередні висновки дозволяють припустити, що винними у вбивстві Ноздровської можуть бути не родичі Россошанського. «Попри те, що їхню поведінку під час розгляду справи щодо ДТП, в якому загинула Світлана (Ноздровська, - ред.), інакше як нелюдською назвати не можна, може виявитися, що вони не причетні до вбивства», - зазначив адвокат, додавши, що поки що не може прокоментувати цю ситуацію докладніше.

Джерело: Deutsche Welle