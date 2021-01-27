Референдуми – улюблений інструмент диктаторських режимів

Найбільше референдумів із абсурдним рівнем підтримки (99%) відбувалося у країнах із типом авторитаризму, який називається «султанізм»

Проаналізувавши дані майже 170 референдумів та плебісцитів за останні 200 років, науковці відповіли на цікаве запитання: для чого диктаторські, автократичні режими проводять референдуми, результат яких відомий заздалегідь (такий, який потрібен владі)?

Для чого, наприклад, владі Зеленського було організовувати не передбачене жодними законами «всенародне опитування», результати якого неможливо було перевірити (навіть невідомо, скільки насправді людей взяло у ньому участь)?

Загалом, як встановили вчені, в країнах, що розвиваються, референдуми передусім використовують диктаторські режими. (Останнім часом до них часто вдається Владімір Путін: Крим; ОРДЛО; референдум, що фактично дозволив залишатися йому на президентській посаді довічно).

Для чого робити ці зайві рухи у вигляді референдумів, якщо авторитарні та диктаторські режими завжди можуть забезпечити потрібний результат? (Або якщо використовувати електронне голосування, чесність якого практично неможливо перевірити – як це планується робити у нас).

Тому що насправді, доходять висновку науковці, в таких країнах референдуми не мають жодного стосунку до демократії, а є інструментом, щоб довести єдність населення у схваленні дій лідера або створити підтримку/показати лояльність до влади. Тобто референдуми є одним із головних механізмів створення легітимності влади у невільних країнах. Змушуючи виборців прийти і відповісти на вигідно сформульоване запитання, влада також демонструє, що вона контролює населення.

Ось неповний перелік диктаторів, які використовували референдуми: Наполеон Бонапарт, Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні, «Тато Док» та «Бейбі Док» Дювальє, аятола Хомейні, Аляксандр Лукашенка, Башар Асад, Нурсултан Назарбаєв, Владімір Путін.

І звісно, під час кожного такого референдуму звучало щось на кшталт «тепер громадяни на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу».

А тепер родзинка: вчені з'ясували, що найбільше референдумів із абсурдним рівнем підтримки (99%) відбувалося у країнах із типом авторитаризму, який називається «султанізм». Це така форма авторитарного правління, що характеризується надзвичайною особистою присутністю правителя у всіх елементах державного управління.

Нікого не нагадує?

Джерело: texty.org.ua