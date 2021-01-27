«Ідеально для України». Офіс Зеленського прокоментував розмову Байдена з Путіним

Володимир Путін (тоді прем'єр-міністр РФ) на зустрічі з Джо Байденом (віце-президентом США). Москва, березень 2011 року

У Зеленського вважають, що розмова лідерів США і РФ про Україну – це «позитивний сигнал»

В Офісі президента України вважають, що перша розмова нового президента США Джо Байдена з президентом країни-агресора Володимиром Путіним показала, що американська адміністрація повернулася до світового порядку денного з традиційними цінностями. Про це в середу, 27 січня, розповів журналістам радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Безумовно, новий президент США відразу активно включився в глобальний порядок. На мій погляд, телефонна розмова між Байденом і Путіним - це позначення ключового пріоритету нової адміністрації, свого роду сигнал: ми повертаємося до світового порядку з традиційними цінностями і традиційною жорсткістю щодо тих, хто порушує правила», - зазначив Подоляк.

Він зауважив, що хоча формальна причина розмови стосувалася теми стратегічного роззброєння, її наповнення було, набагато ширшим і об'ємнішим і виглядало «ідеально для інтересів України».

«Джо Байден не просто підтвердив ключову позицію щодо безумовної підтримки Америкою суверенітету і територіальної цілісності України. Але поставив питання підтримки нашого суверенітету фактично першим - в контексті загальновідомих загроз і ризиків з боку Росії проти правил і цінностей цивілізованого світу», - наголосив радник Єрмака.

Він висловив переконання, що у Росії є тільки один шанс на хоч якісь мінімально нормальні відносини з Америкою і цивілізованим світом - повне припинення агресивної політики.

«І найперше в цьому - припинення агресії проти України, повернення Росією всіх наших тимчасово окупованих територій, відмова від підтримки різних незаконних збройних бандформувань», - заявив Подоляк, додавши, що Байден акцентував це дуже «чітко, предметно і системно».

Нагадаємо, напередодні стало відомо про розмову двох президентів, в ході якої піднімалося питання України. Як повідомляється на сайті Білого дому, Байден під час бесіди ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати «будуть діяти твердо на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам».

«Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент Зеленський запросив Байдена до столиці України. Це сталося 20 січня, коли Джо Байден склав присягу та офіційно став 46 президентом США. Поки що відповіді на запрошення Білий дім не надіслав.