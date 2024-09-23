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Россия купила Кипр: как остров стал колонией Кремля в Европе

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Россия купила Кипр: как остров стал колонией Кремля в Европе
Несмотря на международные санкции и ограничения, Москва, через свои спецслужбы, олигархов и культурные структуры, глубоко проникла в политическую, экономическую и культурную жизнь острова
скриншот: YouTube канал КСРС Кипр

Кипр за последние десятилетия превратился в ключевой плацдарм для российского влияния в Европе

Кипр стал важным финансовым узлом для российских элит. Олигархи с русскими корнями, вроде Игоря Кесаева, Олега Дерипаски и Бориса Ротенберга, обосновались на Кипре, укрывая свои активы и избегая санкций, используя кипрские офшорные компании и подставных лиц. В итоге, Кипр превратился в «базу Кремля в Евросоюзе», утверждает кипрский журналист-расследователь Борис Демаш в интервью для Nexta.

Программа «золотых паспортов», которая позволяет получать кипрское гражданство в обмен на инвестиции, открыла двери для многих российских олигархов, включая тех, кто оказался под западными санкциями. Среди обладателей паспортов – близкие к Путину люди, такие как Игорь Кесаев и Олег Дерипаска. Хотя программа была закрыта под давлением ЕС, эти паспорта продолжают оставаться действующими, что позволило десяткам российских лиц, тесно связанных с Кремлем, получить доступ к европейской финансовой и юридической системам, а кипрская элита, по сути, находится на содержании у русских денег. 

«Российские спецслужбы проникли в политическую и деловую сферу, в политические и деловые круги Кипра очень глубоко», – отмечает Демаш.

Российские спецслужбы не только удерживают власть через деньги и коррупцию, но и активно используют культурные и религиозные организации как прикрытие для своей деятельности. Так, на острове действует Императорское православное палестинское общество, возглавляемое бывшим директором ФСБ Сергеем Степашиным. Эти структуры поддерживают тесные связи с русскоязычным сообществом и местными властями, продвигая пророссийские настроения и выполняя задачи, которые поставил Кремль. Например, в 2021 году в Айя-Напе открыли памятник «Семья – гарант мира». Мероприятие организовывало российское посольство. Власти Кипра поддерживают даже празднование Дня Победы, который стал важным элементом Кремлевской пропаганды, особенно на фоне войны с Украиной.

Само кипрское общество, по словам Демаша, почти целиком на стороне России: «Подавляющее большинство кипрского населения, коренных киприотов, любят русских. В первую очередь, потому что у русских есть деньги». 

Кипрская деловая и политическая элита не только терпит, но и активно сотрудничает с российскими спецслужбами, помогает обходить санкции и отмывать деньги через серые схемы. В частности, Борис Ротенберг, как отмечает издание Cyprus Daily News, использовал подставных лиц через кипрские компании для управления своими активами, включая яхты и недвижимость. Это массовое явление: «Все кипрское общество заточено на оказании услуг русским», – добавляет журналист.

Местное население восхищается Путиным, считает его лидером с «яйцами», и полностью поддерживает его политику. В то время как киприоты видят в Украине «взбунтовавшуюся провинцию», которой «промыли мозги американцы», Борис Демаш утверждает, что 90% жителей острова разделяют эту точку зрения. Местные адвокаты, чиновники и бизнесмены – все вовлечены в российские коррупционные схемы, а депутаты парламента Кипра, многие из которых владеют юридическими фирмами, обслуживают российских олигархов, чиновников и лидеров криминальных группировок.

Попытки украинской диаспоры на Кипре противостоять пророссийской пропаганде остаются пока безуспешными. Ни местные власти, ни общество не реагируют на их обращения и жалобы к официальным властям острова. Парады 9 мая, митинги в честь присоединения территорий, флаги ЧВК «Вагнер» – все это проходит при активной поддержке местных властей.

«Никакой реакции», – говорит Демаш, описывая полное игнорирование кипрскими властями любых обращений украинцев. А вот российские требования выполняются беспрекословно, и митинги в поддержку войны в Украине происходят прямо в центре европейского государства под полным протекторатом полиции и властей.

Кипр превратился в настоящую «колонию Кремля, но завоеванной не оружием, а через подкуп и взятки» – так описывает ситуацию на острове Демаш. Россия имеет влияние через десятки лет экономического взаимодействия, российские инвестиции глубоко пустили корни. Это стало одной из ключевых угроз для Евросоюза и Украины, ведь через Кипр проходят схемы по обходу санкций, отмыванию денег и финансированию российских спецопераций.

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Теги: россия Европа общество недвижимость санкции деньги власть

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