Що чекає на Кремль після чергової анексії українських територій?

Як відбуваються так звані референдуми на окупованій частині півдня України? Які настрої панують у цьому регіоні? Наскільки швидко Кремль може анексувати окуповані території після незаконних референдумів? Ці та інші подробиці проведення окупантами цього дійства зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

З 23 до 27 вересня на окупованих територіях півдня і сходу України триває проведення так званих референдумів, які Москва планує використати, наголошують в українській владі, для виправдання анексії цих українських територій. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 23 вересня у телеграм-каналі повідомив, що для так званого голосування масово завозять людей з окупованого Криму. «По селах їздять військові зі зброєю і примушують місцеве населення брати участь у так званому референдумі», – написав Янушевич. За його інформацією, у Херсоні, Чорнобаївці та інших містах виламують двері і також змушують голосувати. Озброєні люди разом з представниками так званих комісій ходять по під’їздах будинків і влаштовують «голосування на дому». Наступного дня Янушевич у своєму відеозверненні розповів, що «жителі окупованої частини Херсонщини всіляко уникають участі» у так званому референдумі.

26 вересня у створеній російськими окупаційними силами так званій виборчій комісії Херсонської області заявили, що явка вже начебто склала понад 50%.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 24 вересня повідомило, що, крім громадян Росії, у так званих референдумах на окупованих територіях України брали участь як «спостерігачі» представники восьми країн. Зокрема, Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того і Південно-Африканської Республіки. У відомстві зазначили, що так звані референдуми на окупованих територіях є незаконними, і закликали правоохоронців розслідувати ці факти. Зокрема, йдеться про легітимність в’їзду, перебування і діяльність іноземців на українських територіях під час цих заходів.

У створених російськими окупаційними силами телеграм-каналах 25 вересня з’явилося відео, на якому один із так званих іноземних спостерігачів розповідає, що псевдореферендум – це «ознака демократії».

Після оголошення російськими окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків і що «позиція України щодо звільнення своїх територій незмінна». Заяви про невизнання цього процесу та його результатів також зробили в Європейському союзі, НАТО, зокрема США та Туреччині, а також у низці інших країн.

Херсонщина: «порожні дільниці»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що жителі окупованої частини Херсонщини намагаються ігнорувати так званий референдум і не відвідувати так звані виборчі дільниці.

Вся підготовка закінчилась в перший день цього шоу, коли вони робили пропагандистські ролики

«Вони продовжили сьогодні (26 вересня – ред.) поквартирний обхід, вони сьогодні фактично «полювали» на виборців. Тому що до дільниць ніхто не хоче йти, ніхто не хоче підходити самостійно до пересувних виборчих дільниць, які там по місту, по Херсону і по області кочують сьогодні. Насправді вся підготовка – вона закінчилась в перший день цього шоу, коли вони робили пропагандистські ролики, коли вони на декількох дільницях зробили картинку, що там була нібито якась явка. На більше їх не вистачило. Організувати вони це шоу не змогли на якомусь рівні, щоб це дійсно виглядало так, що люди пішли голосувати», – стверджує Соболевський.

Він вважає, що російські окупаційні сили хочуть досягнути свого результату саме завдяки поквартирному обходу.

«Дільниці пусті, переважна більшість з них – там взагалі нікого немає. Там є декілька членів комісії, причому навіть в більшості комісії не сформовані повністю. Згідно зі списками, які стали доступні там, не всі вийшли, скажімо так, ті, хто був у списках», – каже політик.

Коли у супроводі озброєних солдатів ломляться вам до хати, то відмовити дуже складно

«Поквартирний обхід – це те, на що вони зробили ставку. Тому що вони розуміють, що у супроводі озброєних солдатів ломляться вам до хати, то відмовити дуже складно там і не взяти цей бюлетень», – додав Соболевський.

Він також розповів, що йому відомо про низку випадків, коли жителі окупованої частини Херсонщини або відмовлялися брати бюлетень в окупантів, або брали його, але ставили відмітку, що вони проти «відділення» регіону від України.

«Хоча дуже велика кількість людей, які або відмовляються брати бюлетень, або вони беруть його і демонстративно говорять, що «я проти». Ставлять «я проти» і віддають бюлетень. Таких випадків теж велика кількість», – запевняє Соболевський.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Дійство для залякування»

Політолог із Херсону Олександр Мошнягул розповів, що жителі міста намагаються не виходити на вулиці, аби уникнути зустрічі з представниками так званих комісій.

Коли іде голосування, місто нібито вимирає. Ніхто не хоче взагалі, щоб до них зверталися

«В цей час, коли іде голосування, місто нібито вимирає. Ніхто не хоче взагалі, щоб до них зверталися. При чому навіть лояльні люди, є такі серед пенсіонерів, які до самої Росії, вони зараз пенсію отримують та якусь гуманітарну допомогу, лояльні до росіян, ці люди кажуть: «Не треба, ми не хочемо. Ми нікуди не йдемо, не хочемо у це ув’язуватись», – каже Мошнягул.

Політолог зазначив, що явка, про яку звітують російські окупаційні сили, не відповідає дійсності.

«Половина людей з Херсону виїхала, всі знайомі кажуть: або пусті взагалі під’їзди, або напівпусті. В під’їзді, може, 2-3 людини залишилися. За стандартами в будь-якій країні, за міжнародними стандартами проведення референдуму, повинна бути 50% обов’язкова явка. Нема явки. Референдуми проводяться з найпринциповіших питань. Для того, щоб референдум був легітимним, має прийти більше ніж 50% жителів певної території. Виходить так, що якщо з Херсону зараз виїхала половина жителів, може, менше трохи, то сто відсотків мають прийти, щоб було 50%», – пояснює він.

Шляхом проведення так званих референдумів Росія хоче залякати як Україну, так і країни Заходу, вважає Мошнягул.

Запоріжжя: «пенсіонери стали заручниками»

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух 24 вересня у своєму телеграм-каналі написав, що на окупованій частині цієї області представники так званих комісій також ходять по домівках місцевих жителів у супроводі озброєних військових.

Призначений російськими військовими керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький ввечері 25 вересня оголосив, що явка у цій частині регіону начебто також склала більш ніж половину, а саме 51,5%. Наступного дня Балицький оприлюднив відео, де показано, як він особисто брав участь у так званому голосуванні.

Начальниця Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області Світлана Македонська розповіла, що представники так званих виборчих комісій разом з російськими військовими при обході багатоповерхівок щодня повертаються до тих квартир, де їм не відчиняють.

«В багатоповерхівках та приватних будинках, там, де їм не відчиняють, вони щодня відвідують ті родини, напевно, знають, що там мешкають люди. Свідома частка населення, яка там залишилася, вона намагається уникнути участі в референдумі, просто не відчиняють двері. А ті пенсіонери, які отримували 10 тисяч рублів, не пенсію, а соцдопомогу, вони стали заручниками, тому що є їхні паспортні дані», – повідомила Македонська.

Вона вважає, що російські окупаційні сили вже вирішили, яким буде результат так званого референдуму.

Насправді доля референдуму з боку ворога, окупанта, вона вже вирішена і який там буде результат

«На сьогодні ми бачимо, як вони звітують, яка кількість на відсоток населення взяла участь у референдумі. Що кажуть люди? Що бланки, які їм роздають для голосування, вони не містять персональних даних. Тобто там навіть немає прізвища людини, таких бланків можна скільки хочеш надрукувати. Можна зробити висновок, що цей референдум просто для галочки, для картинки на ТБ, для ЗМІ. Насправді доля референдуму з боку ворога, окупанта, вона вже вирішена і який там буде результат», – сказала Македонська.

Керівниця військової адміністрації Приморська стверджує, що представники так званих комісій записують адреси людей, які голосують проти «відділення» окупованої частини Запорізької області від України.

Начальник Токмацької міської військової адміністрації Запорізької області Олександр Чуб називає «голосування» у присутності озброєних російських військових «тероризмом». За його словами, ситуація аналогічна тому, що відбувається на інших окупованих територіях півдня – більшість намагаються уникнути голосування.

Чуб зазначив, що бюлетені, які видають представники так званих комісій, не пронумеровані. Крім того, окупанти не вимагають показувати паспорти або інші документи.

«Голосування відкрите, ставиш на цьому аркуші, який не пронумерований, який не має корінця, який залишається в комісії, немає навіть комісій, як завжди звикли при голосуванні на дільницях. Це така скляна урна, з якою вони ходять, наприклад, по багатоповерховому будинку, спускаються вниз, ставлять її на лавку, нікого не соромляться, відкривають її й дивляться, що люди поставили. Якщо їх це не влаштовує, вони можуть його або поміняти, або якщо там стоїть «ні», то вони помічають цих людей. Ставлять їх на свій особистий контроль», – розповів Чуб.

Керівник військової адміністрації Токмака підкреслив, що ті містяни, які пішли на співпрацю з російськими окупаційними силами, будуть відповідати за це, згідно з українським законодавством.

Маріуполь: «залишилося 20% жителів»

В окупованому Маріуполі Донецької області 26 вересня заявили про 77% явки, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його даними, у місті «продовжують змушувати людей до голосування».

24 вересня Маріупольська міська рада повідомляла, що так званий референдум у місті проходить без бюлетенів та за присутності озброєних російських військових. Столи для «голосування» ставили просто у дворах та скверах. Люди писали своє прізвище на білих аркушах, зазначили в міськраді.

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін каже, що, за його інформацією, у місті залишилося близько 20% жителів.

Навіть у людей, які мали проросійські позиції до вторгнення, до того, як Маріуполь був знищений росіянами, настрій зараз значно змінюється

«Згідно з того, що я спілкувався, настрій у людей такий, що навіть з тих 20%, які залишилися, лише половина погодилась брати участь в цьому фарсі. Тобто настрою навіть у людей, які мали проросійські позиції до вторгнення, до того, як Маріуполь був знищений росіянами, настрій зараз значно змінюється», – стверджує депутат.

Втім, у Маріуполі є люди, які відверто підтримують Росію, додав Бородін.

«Є і походи по квартирах, є. І вони ходять по дворах з колонкою, розповідають, що виходьте брати участь у так званому референдумі, є якісь типу дільниці. Тобто це зрозуміло, і є люди, які на камеру будуть підтримувати Росію. Навіть попри те, що вона знищила їхні будинки, знищила наш Маріуполь, але є люди. Це виглядає так, як ти захищаєш свого ж насильника, який тебе зґвалтував, але ти кажеш, що він хороший і він зробить тебе гарним», – розповів Бородін.

Депутат порівняв так званий референдум, який проходить зараз, із тим, що відбулося 2014 року: «Немає там ніякого реєстру єдиного, тобто голосують всі, хто хоче, в принципі, як був фейковий референдум у 2014 році в Маріуполі, де одна людина могла йти по всіх виборчих дільницях і просто ставити за себе або навіть за друзів, за сусідів голоси. Ніхто їх, ці голоси, рахувати не буде».

«Показовий акт приєднання»

30 вересня, через кілька днів після завершення так званих референдумів на окупованих російськими військами територіях України, президент Росії Володимир Путін може звернутися з посланням до Федеральних зборів. Про це 24 вересня повідомило російське агентство «РИА Новости» з посиланням на джерело в парламенті Росії.

Російське державне агентство ТАСС із посиланням на свої джерела також повідомило, що вже 28 вересня – наступного дня після завершення так званого голосування – до Держдуми будуть внесені законопроєкти про так зване приєднання до Росії окупованих територій України. Стверджується, що Дума та Рада федерації ухвалять їх вже 29 вересня. У цьому випадку, очевидно, 30 вересня Путін може оголосити про анексію українських територій.

Директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда зазначив, що Росія проводить «показовий акт з приєднання українських територій».

«Території, які до цього були окуповані, але при тому є певна цікава вибірковість. Наприклад, в Харківській області, в тій частині, яка досі окупована, цей так званий референдум не проводиться. А разом з тим він проводиться в кількох населених пунктах Миколаївської області. Її для цього, так би мовити, адміністративно приєднали до Херсонської області. Це свідчить про те, що в цього задуму немає жодних правових підстав, немає жодного права і бути не може», – підкреслив він.

Президент США Джо Байден 23 вересня пообіцяв нові санкції проти Росії за проведення так званих референдумів. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому. Байден повідомив, що США працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб «накласти на Росію додаткові швидкі та серйозні економічні витрати». Євген Магда вважає, що новий пакет санкцій проти Росії є цілком можливим.

«Росатом» не потрапить під санкції і через позицію Угорщини, і, я думаю, через позицію інших країн, які не хочуть остаточно сваритися з Росією

«Але, скажімо, нові пакети санкцій – вони були і без цих так званих референдумів, тобто в цьому політична логіка ЄС виявляти солідарність з Україною. Хоча, швидше за все, «Росатом» не потрапить під санкції і через позицію Угорщини, і, я думаю, через позицію інших країн, які не хочуть остаточно сваритися з Росією», – сказав політолог.

На думку Євгена Магди, проведення так званих референдумів на окупованих територіях переконують західних партнерів України у тому, що з Росією домовлятися не можна.

«Можна сказати, що ці так званні референдуми – вони продовжують деміфологізацію Росії. Тобто вони знімають цю думку про те, що Росія є цивілізованою країною, що з Росією можна домовлятися, що вона нормально існує і що з нею можна нормально співпрацювати. Ні, ні, і ще раз ні. І світ має зробити висновки, що зараз відбувається на окупованих українських територіях», – зазначив Магда.

Політолог вважає, що після поразки у Харківській області Росія буде намагатися якомога швидше анексувати частину півдня України.

Незаконно відібрані в України силою території стануть в політичному сенсі для Росії раковою пухлиною, що буде руйнувати Росію зсередини

«Зрозуміло, що це спрямовано в перш за все на внутрішнього споживача, оскільки там відповідний є запит на маленьку переможну війну нехай в такий спосіб. Але я думаю, що ці несправедливо, незаконно відібрані в України силою території, вони стануть в політичному сенсі для Росії раковою пухлиною, що буде руйнувати Росію зсередини. Так, нам теж буде непросто здійснювати реінтеграцію цих територій, це теж правда. Але для Росії це буде пікова геополітична перемога», – підкреслив він.

Євген Магда наголосив, що Росія зацікавлена втримати окуповану частину півдня України.

«Херсонщина – це доступ до води для Криму і сільськогосподарські лани, так само як і частина Запорізької області. Треба звернути увагу на ще один момент. Жодна з областей України, де проходять так званні референдуми, повністю Росією не контролюються. Тобто вони в такий спосіб ще говорять, що ми будемо застосовувати ядерну зброю, якщо ви продовжите звільняти свої території», – зазначає політолог.

Він підкреслює, що з боку російського керівництва вкотре лунає ядерний шантаж, але Україну це не зупинить, тож бойові дії триватимуть і надалі, переконаний політолог.

Олександр Янковський