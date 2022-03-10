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    Чи можна використовувати слово «х*й» в ефірі. Комісія з журналістської етики винесла вердикт

    Фраза-відповідь українських солдатів з острова Зміїний стала одним з символів боротьби українського народу з російськими окупантами - Чи можна використовувати слово «х*й» в ефірі. Комісія з журналістської етики винесла вердикт
    Фраза-відповідь українських солдатів з острова Зміїний стала одним з символів боротьби українського народу з російськими окупантами
    скріншот з телеефіру

    Комісія не бачить підстав звинувачувати телеканали, які під час війни вживають ненормативну лексику у порушенні Кодексу етики

    До Комісії з журналістської етики 1 березня надійшла скарга на український телеканал через трансляцію плашки в ефірі «Рускій солдат, иди на х*й». Комісія з журналістської етики розглянула скаргу та оприлюднила свою відповідь.

    Комісія не бачить підстав звинувачувати телеканал у порушенні Кодексу етики українського журналіста та доходить висновку, що «5 канал» діяв в рамках свободи вираження поглядів. Відповідно, оскаржуваний матеріал не містить порушень етичних стандартів журналістики.

    Водночас, Комісія засуджує вживання нецензурних слів в медійному контенті та радить медіа:

    • Утримуватися від вживання образливих висловів, ненормативної лексики, якщо тільки це не виправдане контекстом, але і в цьому разі слід уникати частого вживання такої мови. Бути здатні обґрунтовувати використання образливої мови. Звичайно для цього також потрібна чітка інформація про зміст.
    • У будь-якому разі не включати образливу мову та нецензурні висловлювання в програми чи веб-сайти для дітей дошкільного та шкільного віку.
    • Бути особливо пильними щодо дотримання стандартів журналістики і журналістської етики під час воєнного стану в Україні. У разі необхідності звертатися за порадами до Комісії з журналістської етики.

    Обережно! Ненормативна лексика!

    Нагадаємо, військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. Про це повідомляють Військово-морські сили України.

    Фраза-відповідь українських солдатів з острова Зміїний стала одним з символів боротьби українського народу з російськими окупантами. Сміливу відповідь прикордонників українці сприйняли з захопленням. Фраза стала мемом, який підтримує згуртованість та єдність українців під час воєнного стану. Фразу часто скорочують до: «Русский корабль, иди н*хуй». Висвітлення події потрапило на сторінки видань Reuters, The Guardian, Politico, The Daily Mail і багато інших. Використовується англомовний переклад Russian warship, go fuck yourself.

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    Теги: Росія телебачення війна українці військові корабель
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    Чи можна використовувати слово «х*й» в ефірі. Комісія з журналістської етики винесла вердикт