Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder

Німеччина надасть ЗСУ близько 40 бойових машин піхоти Marder

Якщо не брати до уваги представників посткомуністичної Лівої партії та правопопулістської «Альтернативи для Німеччини», діячі всіх інших парламентських фракцій – як правлячих партій, так і опозиційних – вітають рішення уряду ФРН передати Україні кілька десятків БМП Marder і на додаток до обіцяної Сполученими Штатами ще одну батарею комплексу ППО Patriot.

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Багато хто в Берліні вважає, що незабаром Німеччина та інші країни НАТО почнуть постачати ЗСУ також танки західного зразка, а пізніше, можливо, й бойові літаки.

Постачання до кінця поточного кварталу

На урядовій пресконференції в п'ятницю, 6 січня, офіційний представник канцлера Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) розповів, що німецькими БМП Marder планується оснастити один український батальйон, для чого знадобиться приблизно 40 таких машин. Постачання мають бути здійснені ще в поточному кварталі. А навчання українських екіпажів у Німеччині, яке триватиме приблизно вісім тижнів, розпочнеться вже найближчим часом.

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Гебештрайт не зміг відповісти на запитання, з яких запасів будуть передані українцям німецькі БМП – з арсеналів Бундесверу, які зараз нараховують приблизно 350 одиниць такої техніки, або зі складів заводу-виробника Rheinmetall. Ще влітку минулого року цей концерн пропонував поставити Україні 100 таких машин, що були в його розпорядженні. Тоді німецький уряд відмовився. Тим часом 40 БМП Marder продано Греції, але решту 60 можна швидко розконсервувати.

У яку суму обійдеться постачання 40 таких машин, поки що теж не ясно. Відомо, що одна БМП Marder в залежності від модифікації коштує від 890 тисяч євро до півтора мільйона. Штеффен Гебештрайт назвав три можливі джерела фінансування. Одне з них – спеціальний фонд ЄС, створений для оплати поставок озброєнь Україні. З арсеналів Бундесверу, пояснив він, ці машини можуть бути передані безоплатно. Зрештою, додав представник канцлера, «є й готовність України платити за постачання деяких видів озброєнь».

Marder – перевірена техніка

Marder – не нова техніка, на озброєнні Бундесверу вже близько півстоліття, але постійно вдосконалювалася та модернізувалася. Останні моделі поряд із 20-міліметровою гарматою та кулеметом оснащені ще й протитанковими керованими реактивними снарядами. Компактна 25-тонна машина, що розвиває швидкість до 65 км/год, здатна не тільки захищено доставляти по 9 піхотинців на передові позиції, але також вражати танки й цілі на низькій висоті, наприклад вертольоти.

До останнього часу офіційний Берлін пояснював свою відмову постачати Україні танки та бойові машини піхоти головним чином двома аргументами. По-перше, бажанням діяти лише узгоджено з союзниками, а, по-друге, необхідністю постачати Україні ті озброєння, яких вона потребує.

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Першу умову можна вважати виконаною: канцлер погодив постачання БМП Marder із президентами США та Франції. Але як бути з другим? Чому ще нещодавно Берлін не вважав, що Україні така бойова техніка потрібна, а тепер вважає інакше? Що змінилося?

Радянські танки та бронетранспортери закінчилися

Відповідаючи на таке запитання кореспондента DW, Штеффен Гебештрайт послався на так звані кругові поставки, при яких європейські країни передавали Україні стару радянську техніку, що дісталася їм у спадок, а натомість отримували нову західну. Запаси таких озброєнь та боєприпасів до них, за його словами, закінчуються.

Крім того, додав представник канцлера, «воєнна ситуація в Україні змінюється, є масштабні удари російської сторони, що руйнують інфраструктуру, тому ми щоразу наново оцінюємо ситуацію в Україні та вирішуємо, якими мають бути наступні кроки, у тому числі з урахуванням майбутньої весни». Зараз, як він зауважив, становище, швидше, «статичне», але «якщо погода стане кращою, якщо потеплішає, то ми передбачимо розширення військових дій».

Коли буде ухвалено рішення щодо танків Leopard 2

Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter), голова комітету Бундестагу в справах Європи, представник партії Зелених, котра входить до складу урядової коаліції в Німеччині, однак, вважає, що рішення щодо БМП Marder запізнилося.

«Якби ми раніше надали ці машини, то загинуло б менше українських солдатів, оскільки західні БМП забезпечують набагато надійніший захист військовослужбовців, ніж частково допотопна техніка, яку постачали Україні в рамках так званих кругових обмінів, – заявив він вранці 6 січня. – Крім того, Україна могла б у такому разі звільнити більше захоплених Росією територій, а громадянське населення, що проживає на них, захистити від російського терору».

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За словами депутата, уряд Німеччини – країни, котра є головним виробником танків Leopard 2, – має тепер оперативно виступити з ініціативою спільних європейських поставок і такої бронетехніки в Україну. Цю ідею активно підтримують і ліберали, що також входять до правлячої коаліції. «Той, хто хоче закінчення цієї війни, має надати Україні те, що їй потрібно для перемоги. Тільки перемога України здатна відновити мирний порядок у Європі», – переконана голова молодіжної організації лібералів Франціска Брандман (Franziska Brandmann).

Правильним, хоча й запізнілим назвав рішення німецького уряду професор з університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала (Carlo Masala): «Якби БМП Marder Україна отримала минулого літа, то вона вже просунулася б далі». Водночас ці поставки, зазначив він, відчиняють двері для інших: «Через пару місяців ми, напевно, говоритимемо про бойові літаки та бойові танки».

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) наполягає на тому, щоб уже зараз, не чекаючи рішення щодо танків Leopard 2, розпочати навчання українських екіпажів роботі з такою технікою.

Чи можуть БМП Marder змінити хід війни?

Ні, не можуть, навіть разом з американськими БМП Bradley, вважає Томас Віґольд: «Це, звичайно, не та кількість, яка потрібна Україні, тому їхня кількість ніяк не змінить ситуацію, але це перші бойові броньовані машини, які відправляє Захід. Я думаю, що вже це є значною зміною. Все залежатиме від того, де Україна розмістить ці машини – швидше за все, на певних ділянках фронту, де точаться інтенсивні бої, і там вони можуть відіграти вирішальну роль».

Для справжнього перелому потрібні саме потужні західні танки. «Без основних бойових танків не просунутися вперед, не забезпечити високої мобільності та повної вогневої потужності, особливо під час переходу в наступ. Для оборони без них можна обійтися, але якщо ми говоримо про наступ з метою відвоювати територію, то потрібні основні бойові танки», – пояснив в інтерв'ю DW австрійський експерт з військово-політичних питань, колишній керівник Інституту зміцнення миру та управління конфліктами Академії національної оборони Австрії генерал Вальтер Файхтінґер (Walter Feichtinger).