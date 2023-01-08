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Пентагон повідомив, коли війських ЗСУ почнуть навчати роботі на БМП Bradley

Альона Боженко
glavcom.ua
Пентагон повідомив, коли війських ЗСУ почнуть навчати роботі на БМП Bradley
У Пентагоні розповіли, коли почнуть готувати ЗСУ працювати з Bradley
фото ілюстративне

Розгортання програми підготовки до використання нової американської техніки триватиме кілька місяців

Українські військові вже в січні почнуть навчатися експлуатувати бойові машини піхоти Bradley, які передадуть США Україні. Про це повідомила заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер, передає «Голос Америки».

За словами чиновника з Пентагону, навчання для близько 500 військових ЗСУ триватиме протягом місяця.

Як зазначила заступниця помічника голови Міноборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер раніше на брифінгу, Штати планують «запуск нової загальновійськової підготовки, який відбудеться пізніше цього місяця».

Розгортання програми підготовки до використання нової американської техніки триватиме кілька місяців, розповіла вона.

«Ця нова навчальна програма, яку ми починаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley», – пояснила Купер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot.

Додамо, 6 січня, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд

Теги: США Пентагон навчання військові машини

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