Штучний інтелект бачить інопланетні споруди там, де їх нема



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У кратері Окутатор штучний інтелект побачив квадрат, вписаний у трикутник Зображення: De la Torre, NASA/JPL-Caltech, UCLA, MPS/DLR/IDA, PSI.

Штучний інтелект демонструє таку ж візуальну упередженість, що й людина

Це штучна структура чи природне утворення? У пошуках відповіді на це запитання штучний інтелект вочевидь стикається з тими ж труднощами, що й людина. Адже й він схильний бачити певні схеми там, де їх насправді немає, засвідчує експеримент. Тож у пошуках позаземного радіосигналу чи навіть інопланетних споруд системи штучного інтелекту можуть допускати ті ж помилки, що й людина.

Ймовірно, ми не самі у Всесвіті: згідно з оцінками астрономів, лише в Чумацькому шляху може бути понад 10 000 позаземних цивілізацій і ще більше планет із простими формами життя. Але дотепер ні астрономи з програм SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), ні інші дослідження неба не знайшли вказівок на інопланетян або ж позаземні цивілізації. Деякі сигнали, які вважали інопланетними, під час повторної перевірки виявилися хибними.

Проте крім «підозрілих» радіосигналів, чужі цивілізації можна розпізнати через їхні технології – наприклад, космічні станції чи ж інші споруди на орбітах, що змінюють світло їхніх зірок. Споруди на екзопланетах або астероїдах могли б свідчити про їхню присутність – якщо будівлі вдасться розпізнати.

Якраз на цьому припущенні Ґабріель де ла Торре (Gabriel De la Torre) з Університету Кадіса та його колеги побудували експеримент. Вони хотіли знати, наскільки достовірними є дані, надані штучним інтелектом, що розрізняє природні формації на планетах і поверхнях астероїдів від штучних, прямокутних та трикутних форм. «Одне з потенційних застосувань ШІ – виявляти у радіосигналах, фото або інших даних унікальні й потенційно штучні схеми», – пояснив де ла Торре.

Люди часто бачать такі схеми там, де їх насправді немає – ми бачимо лице на поверхні Марса або ж форми марсіанських «комах». Чи в ШІ виникла б аналогічна проблема? Аби це з’ясувати, де ла Торре натренував нейронну мережу на те, щоб у різних знімках розпізнавати прямокутники й трикутники.

Потім науковці показали і ШІ, і 163 людям-піддослідним знімки карликової планети Церери. Її поверхня відома тим, що демонструє унікальні утворення, зокрема гори у формі пірамід, загадкові білі плями і, на перший погляд, геометричні структури – серед них квадратні схеми у кратері Окутатор. Як аналізувала б ці знімки система штучного інтелекту?

Результат: «Як піддослідні, так і ШІ побачили на цих знімках квадратну структуру, – повідомив де ла Торре. – Штучний інтелект ідентифікував, крім того, трикутник, що обрамлює квадрат». На думку науковців, це доводить: ШІ здійснює аналогічний людському «фреймінг». Якщо комп’ютер натренувати бачити всюди тільки квадрати і трикутники, він це робитиме – навіть якщо структури лише випадково нагадують ці геометричні форми.

Тобто штучний інтелект може бути і не найкращим засобом, щоб відрізняти інопланетні сліди від природних структур чи сигналів. «Це може поставити під питання придатність таких систем у пошуках позаземного розуму, – вважає де ла Торре. – Передусім у програмах-SETI ми мусимо бути обережні із застосуванням ШІ-систем».

З іншого боку, поки не викликає сумніву, що штучний інтелект допомагає передусім аналізувати великі обсяги даних. Але потрібно продовжувати вивчати, чи можлива і в який спосіб максимально об’єктивна інтерпретація таких даних. «Потрібно досліджувати значення передбачень і спотворення, поки людина ще може контролювати ШІ-системи», – сказав де ла Торре.

Насправді чимало досліджень вже довели, що гіпотетично об’єктивні ШІ-системи можуть бути упереджені – зокрема через те, що матеріал, на якому вони тренуються, вже ненавмисно сприяє хибним висновкам та упередженням. Такі спотворення можуть проявлятися і під час пошуків позаземного розуму, що відбувається за допомогою систем штучного інтелекту.

Nadja Podbregar

KI sieht Alien-Bauten, wo keine sind

Plataforma SINC, 31/01/2020

Зреферувала С. К.

Джерело: Zbruc