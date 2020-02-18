Поставки iPhone обмежать через коронавірус



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Доходи компанії Apple в поточному кварталі будуть нижчими

Світові поставки iPhone будуть тимчасово обмежені через складнощі в роботі підприємств-постачальників Apple в Китаї, викликані коронавірусом, йдеться в повідомленні компанії 17 лютого.

Зазначається, що через зниження попиту в Китаї з тієї ж причини доходи Apple в поточному кварталі будуть нижчими раніше оголошених прогнозних показників.

«Всі наші магазини в Китаї і багато з наших магазинів-партнерів були закриті. Крім того, відкриті магазини працюють за скороченим графіком і з дуже низьким трафіком клієнтів», - говориться в повідомленні.

Компанія запевнила, що роздрібні точки продажу в Китаї будуть відновлювати свою роботу, як тільки це буде можливо.

Хоча партнери Apple з виробництва iPhone перебувають за межами провінції Хубей (центр спалаху захворювання - ред.) і знову повернулися до роботи, виробництво нарощується повільніше, ніж очікували в компанії.

Як повідомлялося, китайські медики вже вилікували від коронавірусу понад 12,5 тисяч хворих.

Зазначається, що лише за минулу добу із лікарень КНР виписали 1700 осіб.

«Станом кінець понеділка, 1868 людей померли від хвороби, 72 436 випадків зараження новим коронавірусом було підтверджено», - додає ЗМІ.

Зазначимо, що глава МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю.

До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні.

Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого. У МОЗ також заявили, що при евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

До слова, раніше Apple оштрафували за сповільнення роботи старих айфонів.