В ОАЕ запустять першу серед арабських країн атомну електростанцію



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Збудована за допомогою південнокорейської компанії АЕС мала дати перший струм ще 2017 року. Однак запуск об'єкта постійно переносився

Перша арабська АЕС розташована на заході ОАЕ, на узбережжі Перської затоки

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) видала ліцензію на запуск першого енергоблоку атомної електростанції «Барака». Таким чином ОАЕ стануть першою арабською країною, яка запустить атомну електростанцію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Представник ОАЕ в Міжнародному агентстві з атомної енергії Хамад аль-Кааба назвав дане рішення історичним моментом для Еміратів.

Перша арабська АЕС розташована на заході ОАЕ, на узбережжі Перської затоки. У січні цього року влада ОАЕ повідомляли, що перший струм станція повинна дати вже за кілька місяців.

Спорудою енергооб'єкта займається спеціально створений для цього консорціум з участю південнокорейської компанії Korea Electric Power Corporation. Реалізація проєкту обійшлась у більш як 2 млрд доларів. Раніше планувалося, що станція запрацює у 2017 році, однак введення її в експлуатацію постійно відкладалося.

Після приєднання до мережі всіх чотирьох енергоблоків потужність АЕС досягне 5,6 гігавата, що покриє близько 25% потреб країни в електроенергії.

До слова, у січні Чорнобильська АЕС отримала нове сховище відпрацьованого ядерного палива.