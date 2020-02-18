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    Технології

    Google відмовився від проєкту безкоштовного Wi-Fi у всьому світі

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    <p>Реалізація проекту Google Station розпочалась у 2015 році</p> - Google відмовився від проєкту безкоштовного Wi-Fi у всьому світі

    Реалізація проекту Google Station розпочалась у 2015 році

    Причини відмови від проєкту — здешевлення мобільного інтернету у світі та складність бізнес-моделі

    Корпорація Google більше не буде підтримувати проєкт Station з розвитку безкоштовних мереж Wi-Fi через зниження цін на мобільний інтернет у світі.

    Про це повідомляє TechCrunch.

    Реалізація проекту Google Station розпочалась у 2015 році, спершу корпорація створила точки безплатного Wi-Fi на 400 залізничних станціях в Індії та інших місцях скупчення людей. Влітку 2018 року сервісом користувались вже близько 8 мільйонів людей.

    Також Google розширив свій проєкт на Індонезію, Мексику, Таїланд, Бразилію Філіппіни, Нігерію та В’єтнам, а три місяці тому запустив Station у Південній Африці.

    Однак у підсумку компанія відмовилась від розвитку проєкту. Серед причин такого рішення — здешевлення мобільного інтернету у світі та складність бізнес-моделі, зокрема її було важко монетизувати. Також проблемою стали відмінності у технічних вимогах в різних країнах.

    В низці країн Google вже домовився про передачу своєї мережі Wi-Fi місцевим операторам.

    Нагадаємо, 17 лютого SpaceX вивела на орбіту чергову партію міні-супутників Starlink, які мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет на всій планеті.

    Google Таїланд інтернет технології Філіппіни
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