Google відмовився від проєкту безкоштовного Wi-Fi у всьому світі



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Реалізація проекту Google Station розпочалась у 2015 році

Причини відмови від проєкту — здешевлення мобільного інтернету у світі та складність бізнес-моделі

Корпорація Google більше не буде підтримувати проєкт Station з розвитку безкоштовних мереж Wi-Fi через зниження цін на мобільний інтернет у світі.

Про це повідомляє TechCrunch.

Реалізація проекту Google Station розпочалась у 2015 році, спершу корпорація створила точки безплатного Wi-Fi на 400 залізничних станціях в Індії та інших місцях скупчення людей. Влітку 2018 року сервісом користувались вже близько 8 мільйонів людей.

Також Google розширив свій проєкт на Індонезію, Мексику, Таїланд, Бразилію Філіппіни, Нігерію та В’єтнам, а три місяці тому запустив Station у Південній Африці.

Однак у підсумку компанія відмовилась від розвитку проєкту. Серед причин такого рішення — здешевлення мобільного інтернету у світі та складність бізнес-моделі, зокрема її було важко монетизувати. Також проблемою стали відмінності у технічних вимогах в різних країнах.

В низці країн Google вже домовився про передачу своєї мережі Wi-Fi місцевим операторам.

Нагадаємо, 17 лютого SpaceX вивела на орбіту чергову партію міні-супутників Starlink, які мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет на всій планеті.