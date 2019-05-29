Тільки назва? Із чим партія Зеленського «Слуга народу» йде на вибори



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Експерти: Прихильники Зеленського (на фото) до 21 липня не встигнуть розчаруватися у ньому і проголосують за його партію

Ані список партії, ані її програма ще не сформовані

Здобути перемогу на позачергових парламентських виборах 21 липня, сконсолідувати з партійних депутатів та мажоритарників найбільшу фракцію нового складу Верховної Ради і самотужки сформувати новий уряд - такі завдання своєї політсили оприлюднив новий глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Експерти стверджують, що цим планам сприятиме значна кількість прихильників Володимира Зеленського, в діяльності якого вони не встигнуть розчаруватися до дня голосування. Однак чи може партія президента запропонувати виборцям щось, крім назви?

У партію набиратимуть через інтернет

«У нас є програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили, - окреслив плани політсили керівник її виборчого штабу Олександр Корнієнко. - Це наші плани, наші мрії, але 1 січня (напередодні Зеленський оголосив, що йде на вибори. - Ред.) теж багато хто звинувачував декого у надмірній мрійливості». Корнієнко зазначив, що його партія хоче висунути кандидатів від «Слуги народу» у 199 мажоритарних округах, а також матиме партійний список із 225 осіб. Керівник діджитал-напрямку в партії Михайло Федоров заявив, що конкурс для кандидатів у депутати від «Слуги народу» стартує за кілька днів - заявки можна буде подавати через спеціальний сайт в інтернеті.

Список партії планують оприлюднити після його затвердження на першому етапі з'їзду політичної сили, запланованому на 8 червня. Про кожного кандидата можна буде залишати відгуки на сайті. Якщо критика буде обґрунтована, кандидата можуть виключити зі списку. »Кандидат повинен бути високоморальним, з бажанням і можливістю чути ті завдання, які йому буде ставити українське суспільство. Ця людина повинна бути успішною у тій діяльності, якою вона займається. Ця людина повинна мати бездоганну репутацію», - зазначив Дмитро Разумков, який очолив партію замість призначеного першим заступником голови Служби безпеки України Івана Баканова. За словами Корнієнка, кандидатами від «Слуги народу» серед інших будуть балотуватися актор студії «Квартал 95» Юрій Корявченков («Юзик»), а також кілька учасників телепроекту «Ліга сміху», прізвища яких ще не назвали.

Разумков запевнив, що партія звісно ж підтримуватиме ті ініціативи, з якими йшов на вибори Зеленський (деолігархізація, боротьба з корупцією, нові обличчя в політиці. - Ред.) За його словами, «Слуга народу» не піде шляхом, протоптаним старими політичними силами. «Програма ще розробляється, але наразі про неї говорити ми не маємо права, бо її буде затверджувати з'їзд», - сказав він.

Віртуальна партія

За оцінками опитаних DW експертів, партія «Слуга народу» має всі шанси стати фавориткою виборчих перегонів, але здобути абсолютну більшість їй буде нелегко. На відміну від більшості інших великих партій, політсила Зеленського не має розгалуженого представництва в регіонах і кадрового резерву кандидатів на мажоритарні округи, зазначив експерт Інституту соціальних технологій «Соціополіс» Ярослав Макітра. «Це і досі радше віртуальна партія, імідж якої базується на особі самого Володимира Зеленського. Вона не має дієвих осередків, у ній є кілька конкуруючих груп впливу. І навіть під час президентської кампанії публічними речниками від цієї партії були одні особи, а реальну агітаційну роботу проводили зовсім інші», - сказав Макітра.

Згідно із результатами травневого опитування Центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, партія «Слуга народу» може отримати майже 40 відсотків голосів виборців, які вже визначилися зі своїм вибором і підуть голосувати. Серед решти політичних сил, які долають п'ятивідсотковий прохідний бар'єр, соціологи назвали «Опозиційну платформу - За життя» із результатом 11,2 відсотка, партію Петра Порошенка «Європейська солідарність» із 9,9 відсотка, ВО «Батьківщина» із 9,6 відсотка і партію «Сила і честь» екс-голови СБУ Ігоря Смешка із 5,7 відсотка. На межі прохідного бар'єру балансує »Громадянська позиція» екс-міністра оборони Анатолія Гриценка, за яку готові проголосувати 4,3 відсотка опитаних, що визначилися зі своїми вподобаннями.

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України опублікував основні зміни в новій редакції «Українського правопису».

Зміни у правописі можна поділити на дві великі групи: власне зміни у написанні слів - і варіантні доповнення до чинної норми.

Без варіантів тепер вживаються слова: проєкт, проєкція (так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-) плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк.

Разом пишуться слова: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, а також слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-: архіскладнúй, гіпермáркет, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль.

Злитно пишемо слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт.

Пишемо нарізно без дефіса - пів хвилини, пів яблука, пів Києва, але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць.

Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: закінчення -ой передаємо через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Трубецькúй, але Толстóй.

Впроваджено зміни в окремих словах, зокрема, священник (як письменник).

Слід писати разом складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір.

Слова? щодо яких допускається правописна варіантність:

Слова іншомовного походження: Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р: аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат, аудиторія і авдиторія.

У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́.

У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна, кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт.

Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, Промете́й, Таї́сія, Теодо́р.

У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни й Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Фесса́лія і Тесса́лія та ін.

Вживатимуться варіантні форми родового відмінка: ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́сі й Білору́си.

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (невідмінюваний числівник пів зі значенням “половина” з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо)

півострів, півзахисник, півмісяць (пишемо разом, якщо пів з наступним іменником у формі 3 називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини)

бізнес-план, буй-тур, допінг-контроль, дур-зілля, жар-птиця, інтернет-видання, інтернет-послуга (другий іменник складного слова визначає певну прикмету чи особливість предмета, особи, явища, названих другим)

російське прізвище Донской → Донський, російське прізвище Трубецкой → Трубецький (закінчення -ой передаємо через -ий, виняток Лев Толстой)

Жигулі, Памперс та інші (назви товарних знаків, марок виробів пишемо з великої букви)

жигулі, памперси (пишемо з малої букви, якщо вживається як загальна назва: “Він приїхав на старих обшарпаних «жигулях»”)

твітер, ґуґл (назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви)

мережа «Фейсбук», енциклопедія «Вікіпедія» (назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках, але назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок: “РНБО ввела санкції проти Яндекса”)

УТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ НА ОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ

авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, співачка, студентка, фігуристка та інші (найуживанішим є суфікс -к-, бо він поєднуваний з різними типами основ)

верстальниця, набірниця, порадниця, учениця та інші (суфікс -иц-(я) приєднуємо насамперед до основ на -ник та -ень)

кравчиня, плавчиня, продавчиня, майстриня, філологиня (суфікс -ин-(я) сполучаємо з основами на -ень та на приголосний)

дияконеса, патронеса, поетеса (суфікс -ес- рідковживаний)

Джерело: Deutsche Welle