У Латвії сьогодні відбудуться вибори президента



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Президентські вибори будуть відкритими - це значить, що стане відомо, за кого з претендентів на високий пост проголосував кожен з депутатів

На посаду президента у Латвії претендують три кандидати

Депутати Сейму Латвії сьогодні проведуть президентські вибори. Про це повідомляє Delfi.

Як зазначається, на посаду президента претендують три кандидати.

Партії правлячої коаліції домовилися висунути єдиного кандидата на посаду президента - ним став суддя Суду Євросоюзу Егилс Левитс.

Селянський союз Латвії, що входить в опозиційний Союз «зелених» і селян, висунув на цю посаду омбудсмена Юріса Янсонса, ще кілька депутатів висунули свого колегу Дидзиса Шмитс.

Президентські вибори будуть відкритими - це значить, що стане відомо, за кого з претендентів на високий пост проголосував кожен з депутатів. Для обрання президента потрібно набрати 51 голос. Якщо необхідне число голосів не зберуть, голосування проведуть знову.

Лідером президентської гонки вважається Левитс, який може отримати 55 голосів від депутатів.

Зазначимо, що чинний президент Раймондс Вейонис прийняв рішення не балотуватися на цей пост повторно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сейм Латвії на річницю депортації кримських татар у 1944 році прийняв заяву, в якій визнав її геноцидом. У заяві йдеться, що радянська влада здійснювала геноцид проти багатьох народів і етнічних груп, зокрема, проти кримських татар, щоб «вижити їх з батьківщини».

Крім того, президент Латвії Раймондс Вейонис заявив, що Європі слід бути єдиною і пильною через агресивну політики Росії, що вона демонструє з 2014 року для «досягнення геополітичних цілей».