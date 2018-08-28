Три фірми-прокладки, пов'язані з нардепом Яценком, викачали 23 млн на «завантаженні файлів»

Місяць тому Фонд держмайна запустив Єдину базу даних звітів про оцінку – систему, котра мала побороти ринок «чорної оцінки» і не дати українцям ухилятися від податків.

За законом якщо ти часто купуєш та продаєш нерухомість (продаєш більше 1 об’єкту на рік або продаєш куплене упродовж 3 років), то заплатиш податок - 5% від вартості майна. Але не ринкової вартості, а тієї, яку визначить професійний оцінювач.

Тож чим нижче оцінка, тим менше податок. Щоб його уникнути у нечесних оцінювачів «купували» оцінки з заниженими до абсурду сумами.

Півроку тому парламент прямо в Податковий кодекс вгатив «реформу» змін у процедурі оцінки. Які до оподаткування не мають стосунку.