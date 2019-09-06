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    У багатих країнах рак стає «вбивцею №1»

    • Розсилка
    У багатих країнах рак стає «вбивцею №1»
    Зображення: Vitanovski/ thinkstock​.

    Злоякісні пухлини замінили серцево-судинні захворювання на позиції найчастіших причин смерті.

    Зараз у багатих країнах більше людей помирає від раку, ніж від серцево-судинних захворювань – принаймні у віковій групі до 70-ти років, доводять дослідження. Тобто злоякісні пухлини в цих державах стають першою причиною смерті через недуги. На думку вчених, таку тенденцію зумовлює постійне покращення можливостей попереджати та лікувати інфаркт, інсульт тощо.

    Незважаючи на поступ у медичному обслуговуванні, серцево-судинні захворювання у всьому світі є найчастішою причиною смерті. Дотепер це стосувалося як розвинених країн, так і бідніших регіонів – проте зараз стає помітним розкол. У найбагатших країнах серцево-судинні недуги на кшталт інсульту та інфаркту з позиції найбільш частої причини смерті витіснила інша недуга – рак.

    До такого результату дійшли науковці на чолі ж Джилом Даґене (Gilles Dagenais) з Університету Лаваль у Квебеку. Вчені проаналізували дані 162 500 дорослих з 21 країни. Піддослідні мали від 35 до 70 років і походили як з держав із дуже високим та середнім доходом, так і з країн, що розвиваються.

    Для дослідження команда вчених проаналізувала, як часто люди хворіли на певні недуги та помирали від них. При цьому виявилося, що загалом серцево-судинні захворювання залишаються найбільш частою причиною смерті. Вони спричиняють загалом 40% всіх смертельних випадків. На другому місці – рак, від нього помирає 26%.

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    Однак існують суттєві регіональні відмінності: незважаючи на те, що фактори ризику для серцево-судинних недуг, зокрема куріння та надлишкова вага, поширеніші в багатих країнах більше, ніж у державах з низьким доходом, від інфаркту та подібних недуг тут помирає все менше людей. Натомість список «убивць» у багатих країнах очолює рак. Смертельні випадки в результаті утворення злоякісних пухлин в цих країнах майже вдвічі частіші, ніж внаслідок серцево-судинних недуг, повідомили науковці.

    «Цей факт свідчить про те, що зараз ми переживаємо серйозні зміни серед причин смерті в середньому віці», – констатує співавтор Салім Юсуф (Salim Yussuf) з Університету імені Макмастера в Гамільтоні. На думку вчених, причина в тому, що люди в розвинених країнах із доброю системою страхування здоров’я все більше користають із кращих можливостей профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Науковці також враховують те, що за кілька десятиліть рак стане найчастішою причиною смерті в усьому світі.

    З огляду на таку тенденцію, науковці вимагають зосередитися на шляхах попередження раку. «Намагання попередити та лікувати серцево-судинні захворювання все ж мають тривати. Але, крім них, потрібні нові зусилля для зменшення випадків захворювання на рак»,– сказав колега Юсуфа Деррі Леон (Darryl Leong).

    Це нелегко, вважають дослідники. Якщо серцево-судинні хвороби мають однакові фактори ризику, на які можна вплинути, то рак є значно різноманітнішим. Хоч зараз із високою вірогідністю можна попередити рак легень або шийки матки. Але щодо інших поширених форм раку – вчені ще не знайшли шляхів ефективно впливати на ризики ними захворіти.

    Daniela Albat

    Krebs wird Killer Nr. 1 in reichen Ländern

    McMaster University, 4/09/2019

    Зреферувала С. К.

    Джерело: Zbruc

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