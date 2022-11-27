Україна і майбутнє наступального маневру

Ті моделі введення війни, які ми бачимо сьогодні в Україні, насправді більше схожі на минуле, ніж на будь-яку нову модель революційної трансформації

Стівен Біддл – військовий експерт, історик, письменник і професор з міжнародних відносин в Колумбійському університеті – аналізує для Warontherocks наступальні маневри у межах російсько-української війни й визначає їхній вплив на сучасне введення війни. ТЕКСТИ наводять скорочений переклад статті.

Протягом багатьох місяців коментарі щодо України були зосереджені на патовій ситуації та перспективі того, що зміни в технологіях віщують настання епохи домінування оборони у війні. Напад Росії на Київ провалився. Її наступ на Одесу зупинився на півдорозі до міста. Наступ росіян на сході України застопорився. Довгоочікуваний контрнаступ України на півдні на ранньому етапі досяг обмеженого прогресу.

Весна і літо інтенсивних бойових дій майже не призвели до суттєвих змін у територіальному контролі. І багато хто побачив у цьому свідчення глибоких змін у веденні війни. З цієї точки зору, танки, пілотовані літаки, військові кораблі й масові піхотні формування у сучасній війні – це лише великі, повільні мішені для малої, дешевої, високоточної зброї. Прихильники такого погляду наводять аргументи про те, що зосереджені військові формування, які діють на відкритій місцевості, стають мішенями для високоточної зброї і не здатні протриматися достатньо довго, щоб захопити позиції противника. А дальнє спостереження за допомогою бортових радарів і безпілотників унеможливило несподівані напади та прориви.

Багато хто стверджує, що у 21 столітті такі широкомасштабні, рішучі наступальні маневри, які спостерігались під час німецького завоювання Франції в 1940 році, Шестиденної війни 1967 року або операції «Буря в пустелі» в 1991 році, відійшли в минуле.

Зараз такий аналіз видається передчасним. У результаті вересневого контрнаступу України в Харкові менше ніж за два тижні було відвойовано понад 6000 квадратних кілометрів захопленої Росією території. За Харковом ЗСУ продемонстрували значні успіхи на півночі Херсонщини на початку жовтня і відвоювали частину області на захід від Дніпра в середині листопада. Танки та інша бронетехніка відіграли головну роль в обох наступальних операціях. Ця раптова зміна ситуації на полі бою підштовхнула російського президента Путіна до політично ризикованої часткової мобілізації. Останні події, безумовно, не узгоджуються з очікуванням епохальних змін до технологічно детермінованої епохи домінування оборони.

Що ж, власне, відбувається в Україні й що означає такий розвиток подій для майбутнього, а також для оборонного планування в США та інших країнах? І патова ситуація літа, і прориви осені здивували багатьох, і сюрпризів може бути ще більше. Задіяно багато нових технологій, і обидві сторони швидко вчаться й адаптуються. Тому висновки, зроблені зараз, у розпал бойових дій, завжди мають бути умовними й попередніми.

Утім, уже можна стверджувати напевне, що наступальний маневр далеко не мертвий. Ті моделі введення війни, які ми бачимо сьогодні в Україні, насправді більше схожі на минуле, ніж на будь-яку нову модель революційної трансформації. І заклики до відмови від танків на користь безпілотників або переосмислення військової доктрини, щоб уникнути наступальних дій, погано вписуються в реальну картину бойових дій, що спостерігається нині в Україні.

Варіації у застосуванні сил

Від початку війни ця модель включає як успішний наступ, так і успішну оборону. Початкове вторгнення Росії було багато в чому погано підготовлене, але менш ніж за місяць вона захопила понад 110 000 квадратних кілометрів території. В результаті контрнаступу українських військ у березні й на початку квітня було відвойовано понад 50 000 квадратних кілометрів. Після цього лінія фронту в основному стабілізувалася, попри потужний російський наступальний тиск наприкінці весни та влітку, до початку осінніх контрнаступів України. Але тоді як під час харківського контрнаступу ЗСУ швидко прорвалися і витіснили росіян з більшої частини східного театру бойових дій за лічені дні, український контрнаступ під Херсоном мав лише обмежений прогрес протягом більш як місяця, попри великі зусилля і значні втрати з боку України.

Ці варіації важко узгодити з будь-якою технологічно детермінованою епохою. Все це – як прориви, так і патові ситуації – відбувалося в умовах застосування малогабаритної, дешевої, точної зброї 21-го століття. Танки відігравали важливу роль як у проривах, так і в тупикових ситуаціях.

Реальна різниця, як видається, полягала в значних відмінностях у застосуванні сил на тактичному й оперативному рівнях у поєднанні з масовою мобілізацією українських резервістів, мало хто з яких був озброєний високоточною зброєю. Оборона, яка спочатку була недоукомплектована (на північному фронті) і неглибока і непідготовлена (на південному фронті), уможливила швидке просування ЗС РФ вперед. Росіяни, які спочатку пожертвували безпекою заради швидкості в цьому просуванні, рухалися колонами по дорогах, які випереджали їхнє матеріально-технічне забезпечення, і зазнали великих втрат, що зробило їх вразливими до контратак на їхні надмірно розтягнуті позиції.

І навпаки, глибока і добре підготовлена оборона, як-от позиції України на сході, була набагато менш вразливою і могла бути відкинута лише силами наступу, які обережно просувалися вперед за потужної вогневої підтримки. Оскільки українська мобілізація призвела до створення достатньо великої армії, здатної заповнити прогалини й скласти значний резерв, нечисленні російські сили вторгнення були змушені зайняти оборонні позиції в Херсоні й Харкові та зробити вибір у розподілі нерелевантних сил. Росіяни вирішили захищати глибокі, підготовлені позиції в Херсоні своїми найкращими підрозділами й піти на ризик в Харкові, зайнявши непідкріплену оборону, укомплектовану менш якісними підрозділами, продовжуючи при цьому повільний наступ на Бахмут з виснаженням сил.

Це призвело до повільного просування росіян під Бахмутом і початкового українського наступу під Херсоном, а також прориву і швидкого просування українців під Харковом. Логістична вразливість росіян на західному березі Дніпра сприяла просуванню українських військ на початку жовтня і визволенню Херсона в листопаді.

Але протягом усього часу жодній зі сторін було важко досягти швидкого прогресу або здійснити чистий прорив проти глибокої, підготовленої, добре мотивованої оборони, підтриманої значними резервами й життєздатними лініями постачання. І навпаки, обидві сторони змогли значно швидше просунутися вперед проти неглибокої оборони без значних резервів, особливо коли бійцям бракувало відданості справі, за яку вони воювали, і коли не можна було підтримувати лінії постачання

Хай живе наступальний маневр

По-перше, наступальний маневр, очевидно, далеко не мертвий. Навіть перед обличчям сучасних озброєнь прорив все ще можливий, і особливо тоді, коли хитрі наступальні операції на внутрішніх рубежах створюють дилеми для хиткої розтягнутої оборони, як-от оборона росіян у Херсоні та Харкові з середини літа. Ці наступальні операції були б ще більш успішними за умови покращення української підготовки й оснащення, але здатність України досягти успіху з тим, що вона має, є переконливою демонстрацією того, що наступальні маневри не стали неможливими завдяки новим технологіям.

Але, по-друге, хоча наступальний прорив все ще можливий за належних умов, його дуже важко здійснити проти глибокої, підготовленої оборони з адекватними запасами й оперативними резервами за нею. Це не нова особливість сучасних технологій – це стійкий наслідок летальності зброї, що постійно розвивається. Відкриті захисники стають дедалі більш вразливими для далекобійної зброї, але укриті та приховані позиції залишаються дуже стійкими до високоточного ураження.

Неглибока передова оборона може бути прорвана добре організованими комбінованими атаками, але глибока оборона зі значними резервами за нею все ще створює набагато складніші проблеми для тих, хто атакує. Надмірно розтягнуті позиції без захищених ліній постачання можуть бути розгромлені, але укріплені позиції з життєздатною логістичною підтримкою подолати все ще набагато важче і дорожче.

По-третє, ані неглибока, вразлива оборона, ані глибока, міцна оборона не є універсальними рисами сучасної війни. І ті, і інші регулярно відбуваються з 1900 року, і ті, і інші, в різний час і в різних місцях, відбуваються в Україні з лютого.

І це, своєю чергою, ставить під сумнів доцільність перебудови сучасних збройних сил на основі припущення, що нові технології зробили ефективний наступальний маневр або неможливим, або доступним на вимогу. Успішний наступ здавна був дуже складною справою і зазвичай вимагав ретельної підготовки. Але він пропонує вирішальні результати на полі бою, коли умови дозволяють це зробити.