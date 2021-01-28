Вакцина на продаж. Хто в Україні щепиться від Сovid-19 найшвидше

Хто буде вакцинований швидше – ті, хто має гроші, й працівники фірм чи групи ризику?

Українська приватна молочна компанія «Террафуд» вкладає чималі ресурси для боротьби із коронавірусною інфекцією поміж своїми співробітниками. Ще з весняного локдауну працівників офісу та семи заводів підприємства забезпечили масками, рукавичками й антисептиками, розповідають DW у пресслужбі фірми. Тут також уклали договір зі страховою компанією на виплати в разі захворювання на COVID-19. На черзі - питання вакцинації співробітників. У цій компанії, подібно до низки інших по Україні, практикують щорічну імунізацію від сезонного грипу. Не відкидають і ймовірність колективного щеплення від COVID-19 та чекають на препарат із доведеною ефективністю.

Частина вакцин – приватникам

Така можливість може незабаром уже з'явитися. Компанія «Лекхім», яка вважається офіційним дистриб'ютором в Україні вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech, пропонує українським підприємствам вже зараз подавати заявки, якщо вони зацікавлені у вакцинації своїх працівників. Відповідне оголошення розміщене на сайті «Лекхім».

Sinovac Biotech - це наразі єдиний виробник вакцини, з яким вдалося домовитися Україні, при чому з чималими скандалами. Присутність українського посередника у цьому питанні стало одним із найбільш обговорюваних аспектів цієї угоди. Окрему увагу привертає той факт, що МОЗ збирається закупити у посередника лише 1,9 мільйона доз для безплатної вакцинації громадян. При тому, що загалом «Лекхім» уклав договір на п'ять мільйонів доз. Таким чином, решту із запланованих поставок фармацевтичне підприємство реалізовуватиме на свій розсуд.

«Є замовлення, щодня ми приймаємо», - розповідає DW співробітниця, відповідальна за збір заявок від підприємств. Вона пояснює, що насамперед організації домовляються із ліцензованими клініками, які проводитимуть вакцинацію. А після цього уже надсилають заявки на бажану кількість вакцини. У «Террафуд» поки що доволі стримано відреагували на таку пропозицію від «Лекхім». «Наразі інформації щодо цієї вакцини недостатньо. Тому в першу хвилю подавати заявки не плануємо», - відповіли DW у молочній компанії.

Водночас комерційний директор «Лекхім» Руслан Рудь у розмові з DW уточнив, що пропозиція щодо майбутньої вакцинації спрямована на будь-яке підприємство, а також на приватні клініки, які зможуть закупити вакцини й проводити вакцинацію усім охочим.

Платні черги та шалені націнки

Формувати попереднє замовлення на вакцину від Sinovac Biotech низка українських приватних клінік почала ще в грудні 2020 року. Тоді ще не було навіть жодної інформації про офіційні закупівлі з боку міністерства охорони здоров'я України (МОЗ). Але вже тоді почала з'являтися реклама на вакцину, а охочих починали записувати у чергу на майбутню імунізацію. Резервування вакцин триває й досі, хоча фактично жодної вакцини в Україні поки що не зареєстровано і не завезено.

«За попередньою передплатою ми замовляємо для вас вакцину. Орієнтовна ціна - сім тисяч гривень за дві дози», - пропонує кореспондентці DW адміністраторка однієї з дитячих приватних клінік Івано-Франківська. У цьому закладі за резервування вакцини пропонують заплатити 5600 гривень і навіть переконують, що колоти її можна і дорослим, і дітям від п'яти років. У іншій клініці на Київщині лікарка чесніша і повідомляє, що інструкції ще немає і їй не відомо, які рекомендації для дітей, вагітних чи людей старшого віку. У цьому медичному центрі пропонують безкоштовне резервування вакцини, але ціну обіцяють не менше 110 доларів за дозу. Для порівняння: урядові вакцина CoronaVac обійдеться у 504 гривні (17,85 долара) за дозу. За таку ж суму у «Лекхімі» обіцяли збувати вакцину й замовникам.

Хто в пріоритеті

Така квола урядова політика щодо щеплення від COVID-19 призведе до існування в країні двох паралельних світів вакцинації, прогнозує керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк. «Держава робитиме вигляд, що вакцинує всю країну, створюватиме ілюзію контролю над цим процесом. Паралельно за власні гроші українці вакцинуватимуться у приватних клініках», - розмірковує експерт.

Ковтонюк не виключає, що приватна кампанія з вакцинації випереджатиме державну, однак дозволити її собі зможуть не всі. «У результаті категорія людей, у яких просто буде доступ до вакцинації, імунізуються швидше, ніж представники груп ризику», - продовжує фахівець. «Виробникові вигідніше працювати з державою. Адже вона купує більше, ніж будь-який приватний дистриб‘ютор. Але в Україні він якимось чином купив більшу партію», – дивується експерт. На його думку, держава мала би викупити ці вакцини у посередника для людей із найбільшої групи ризику.

Натомість у профільному міністерстві звертають увагу, що дистриб'юторська мережа - це один із дозволених законодавчо механізмів вакцинації. «МОЗ України не має компетенції здійснювати заборону проведення вакцинації на комерційній основі вакцинами, які ввезені відповідно до чинного законодавства», - повідомили DW у пресслужбі. Як приклад, наводять поширену в країні комерційну вакцинацію від грипу, менінгококової інфекції чи вітряної віспи. Тут варто, однак, зауважити, що дефіциту вакцини проти хвороб, на які вказують у МОЗ, немає, тоді як вакцина від коронавірусної хвороби - це, на даному етапі, більше, ніж дефіцитний товар в усьому світі.

Неконтрольована імунізація

Чому Україна не закупила всю партію китайської вакцини, аби забезпечити нею своїх громадян, у міністерстві чітко не відповіли і зауважили, що це лише перша угода. У МОЗ стверджують, що Україна звернулася за вакцинами до низки провідних виробників і країн, а також очікує вісім мільйонів доз від глобальної ініціативи COVAX. Окрім того, у пресслужбі міністерства нагадали, що на 2021 рік у держбюджеті виділено лише 2,6 мільярда гривень для закупівлі вакцини, якої вистачить орієнтовно на 2,9 мільйона населення. При цьому, національний план імунізації передбачає вакцинацію щонайменше 50% населення країни, а це близько 20 мільйонів жителів.

Насамперед мають щепити медиків та військових. Людей до 59 років без супутніх захворювань, а таких нарахували приблизно 19 мільйонів, планують вакцинувати аж наприкінці року. Глава МОЗ Максим Степанов нещодавно заявив, що такі групи осіб зможуть придбати вакцину самостійно, не чекаючи черги. Появу вакцини в достатній на комерційному ринку міністр очікує уже до літа.

Приватну вакцинацію не потрібно ставити в пріоритет над державною, зауважує українська лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. Вона акцентує, що насамперед мали би бути імунізовані медичні працівники, люди похилого віку та з хронічними захворюваннями, працівники критичної інфраструктури.

Крім того, експертка сумнівається в тому, що у випадку приватного щеплення вестиметься якісний моніторинг охоплення вакцинацією. «За цією ситуацією має бути контроль. Будь-яка приватна клініка, яка проводитиме вакцинацію, має повідомити в державні структури, скільки було проведено вакцинацій», - наголосила співрозмовниця у розмові з DW. Вона також радить підприємствам, які вирішать організувати щеплення від коронавірусу, дбати насамперед про групи ризику в колективі - людей старшого віку та осіб з хронічними захворюваннями.

Джерело: Deutsche Welle