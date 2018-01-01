Ветерани війни на Донбасі вимагають землю

Ветеранські організації оголосили про підготовку масштабного всеукраїнського протесту

У середу, 10 січня, ветерани війни на Донбасі провели попереджувальну акцію протесту проти блокування урядом їхнього права на першочергове безкоштовне отримання земельних ділянок. Вони також обурені внесенням президентом України на розгляд Верховної Ради законопроекту який, на їхню думку, суттєво ускладнює виділення землі ветеранам. Уряд



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Протестувальники-ветерани обіцяють всеукраїнську акцію протесту в разі незадоволення їхніх вимог

Ветеранські організації оголосили про підготовку масштабного всеукраїнського протесту

У середу, 10 січня, ветерани війни на Донбасі провели попереджувальну акцію протесту проти блокування урядом їхнього права на першочергове безкоштовне отримання земельних ділянок. Вони також обурені внесенням президентом України на розгляд Верховної Ради законопроекту який, на їхню думку, суттєво ускладнює виділення землі ветеранам. Уряд фактично проігнорував їхні вимоги, скаржаться учасники акції. У відповідь вони оголосили про підготовку масштабного всеукраїнського протесту по всіх областях держави на задоволення їхніх вимог.

Землю не дають від літа

Протест під стінами Кабінету міністрів України та міністерства аграрної політики та продовольства зібрав кількасот ветеранів АТО і був фактично проігнорований урядовцями та центральною пресою. За словами ветеранів, вони провели всю необхідну роботу з юридичного оформлення своїх пропозицій і в грудні передали ці папери в Кабмін. Але уряд не став їх розглядати і скерував їх на додаткове погодження.

На офіційному сайті Держгеокадастру сказано, що виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції здійснюється на підставі статті 118 Земельного кодексу України. Проте ветерани стверджують, що від літа минулого року ділянки перестали виділятися після ухвалення Кабміном постанови 413. За даними Держгеокадастру, наразі по областях України задоволена приблизно половина заяв учасників АТО, родичів загиблих та волонтерів.

Наприкінці минулого року ними було подано майже 186,5 тисячі заяв, але ухвалені тільки близько 90 тисяч наказів з надання ділянок у власність. Найбільше заяв подано в Київській області - 17,9 тисячі, але накази з надання ділянок у власність за цими заявами видані лише на трохи більше 10 тисяч ділянок. Найменше заяв надійшло в Івано-Франківській області - 517, на задоволення яких накази були оформлені лише на 170 ділянок.

Черги стають довшими

Юрист спілки ветеранів АТО Києва Андрій Шевченко сказав DW, що отримання наказу з надання ділянки землі у власність ще не означає стати її власником і людям доводиться витрачати до 12 місяців на узгодження з усіма інстанціями державної та місцевої влади. А оплата цих узгоджень за останні роки збільшилася майже в два рази і сягає сьогодні 5 тисяч гривень. За словами правника, з середини 2017 року надання ділянок остаточно заблоковане постановою уряду.

Переважна більшість ділянок надається киянам в Київській області, адже офіційно в самому Києві вільних земельних ділянок немає, сказав правник. «За всі роки війни було надано близько 90 ділянок, але всі отримувачі - це прокуратура, СБУ та МВС. Зараз черга самих лише родин загиблих на Донбасі по Києву становить 240 заяв», - стверджує Шевченко.

Беззмельний ветеран

Учасник боїв у найгарячішій точці війни на Донбасі - в Авдіївські промзоні - який представився Іваном, сказав що він подав заяву на отримання земельної ділянки ще півтора роки тому. Але влітку цього року, коли вже підходила його черга на отримання землі, її виділення учасникам АТО було призупинене. Іван живе у Білій Церкві у Київській області і каже, що не має жодних шансів набути ділянку в межах свого рідного міста, але хотів би десь недалеко від нього побудувати власний дім. «Шансів на це мало. В мене є друзі, що живуть в Києві, а землю їм дали аж десь в Прикарпатті», - сказав ветеран.

Його земляк, активіст Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій Микола Гніушевич, розповів DW, що раніше його організація допомагала ветеранам набути землю через домовленості з фермерами, які передавали орендовані ними ділянки у власність учасникам АТО, а нові власники повертали їм ту землю в подальшу оренду. «Але урядова постанова в липні минулого року унеможливила і цю схему», - сказав Гніушевич.

Суцільне обурення

2017 року в деяких реґіонах України замість земельних ділянок, яких не вистачало для задоволення заяв пільгових категорій ветеранів АТО, їм пропонувалися грошовий еквівалент або квартири. Проте зараз, як стверджує Гніушевич, припинені будь-які кроки назустріч людям. Лідери об'єднань ветеранів війни обурені зупинкою реалізації закріпленого в законі права ветеранів АТО урядовим підзаконним актом, який за визначенням не може мати вищу юридичну силу. «Постанова не може перекреслити закон України. Але всі держкадастри області отримали негласне розпорядження нікому не видавати землю», - заявив заступник голови житомирської громадської організації «Атошник» Сергій Артьомов.

Голова правління Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Українці-разом!» Руслан Руденко сказав DW, що всі 86 ветеранських організацій, які входять до Національного комітету учасників війни, волонтерів та учасників АТО, мають намір домогтися від влади гарантованої їм законом землі. Інші лідери ветеранських організацій стверджували, що борються не лише за свої права, а й за дотримання прав на землю всіх українців, від яких учасники АТО відрізняються лише правом на першочергове виділення їм земельних ділянок. Серед пікетників лунали гасла: «На фронті захистили Україну, тепер захистимо права українців в тилу». Деякі наполягали на «більш рішучих діях, щоби не сталося так, що вся земля в Україні незабаром опинилася у власності двох-трьох осіб».

Джерело: Deutsche Welle