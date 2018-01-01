Заради наживи окупанти на Донбасі підривають тіла загиблих бойовиків

Ватажки російсько-окупаційного підрозділу в черговий раз приховали факти перед вищим керівництвом про втрати серед особового складу

На окупованій території Луганської області командири російських окупантів знищили тіла двох загиблих бойовиків методом підриву. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на дані розвідки. «За інформацією розвідки штабу АТО, керівний склад 6 окремого мотострілецького полку 2 АК так званої «ЛНР» систематично вдається до



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Російські окупанти на Донбасі

Ватажки російсько-окупаційного підрозділу в черговий раз приховали факти перед вищим керівництвом про втрати серед особового складу

На окупованій території Луганської області командири російських окупантів знищили тіла двох загиблих бойовиків методом підриву. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на дані розвідки.

«За інформацією розвідки штабу АТО, керівний склад 6 окремого мотострілецького полку 2 АК так званої «ЛНР» систематично вдається до жалюгідних та мерзотних вчинків», - йдеться в повідомленні.

Це робиться з метою приховування фактів загибелі підлеглих та невиплати грошової компенсації.

«Таким чином, ватажки російсько-окупаційного підрозділу в черговий раз приховали факти перед вищим керівництвом про втрати серед особового складу. В подальшому вони планують отримувати їхню зарплатню, зарахувавши загиблих в списки зниклих безвісти», - інформують у штабі АТО.

«До відома: 6 окремий мотострілецький полк 2 АК так званої «ЛНР» веде бойові дії проти підрозділів Збройних сил України на Луганському напрямку, в районі міста Попасна», - додали у штабі.

Як повідомлялося, у період з 3 по 9 січня 2018 року підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 16 осіб.