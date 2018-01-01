Видворення Саакашвілі: чи законними були дії України

Затримання Саакашвілі та його негайне видворення до Польщі поставило питання законності таких дій щодо політика

Видворення колишнього президента Грузії та губернатора Одеської області, лідера українського опозиційного «Руху нових сил» Міхеіла Саакашвілі з України до Польщі за процедурою реадмісіїне стало несподіванкою. Впродовж кількох останніх тижнів політик неодноразово стверджував, що українські органи влади готують його видворення до



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Михайло Саакашвілі

Затримання Саакашвілі та його негайне видворення до Польщі поставило питання законності таких дій щодо політика

Видворення колишнього президента Грузії та губернатора Одеської області, лідера українського опозиційного «Руху нових сил» Міхеіла Саакашвілі з України до Польщі за процедурою реадмісіїне стало несподіванкою. Впродовж кількох останніх тижнів політик неодноразово стверджував, що українські органи влади готують його видворення до сусідньої країни.

Саме з території Польщі Саакашвілі незаконно перетнув український кордон у вересні минулого року, фактично прорвавши його силоміць за підтримки своїх прихильників. Тому формально рішення Києва про його видворення до Польщі - країни, з території якої він потрапив до України - є логічним та прямо передбачене угодою про реадмісію осіб між Україною та Європейським Союзом, яка, зокрема, імплементована Варшавою та Києвом. У Прикордонній службі Польщі повідомили, що політик був прийнятий на території країни на підставі заяви про реадмісію, що була подана Державною міграційною службою України (ДМСУ).

Чи були підстави для видворення Саакашвілі?

Захист Міхеіла Саакашвілі одразу після його видворення заявив про незаконність цих дій та анонсував оскарження відповідного рішення ДМСУ. Адвокат політика Руслан Чорнолуцький наполягає, що Україна не мала права видворяти його зі своєї території до завершення розгляду в українських судах справи щодо надання Саакашвілі статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Зараз ця справа перебуває на розгляді Касаційного адміністративного суду, оскільки Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого підтвердив рішення суду нижчої інстанції щодо відмови надати політику цей статус.

Але український юрист, старший партнер юридичної компанії «Лєтрадо» Микола Хахула відкидає це апелювання захисту Саакашвілі та висловлює переконання, що буква закону у випадку з видворенням політика була цілком дотримана. «Законних підстав перебування на території України в Саакашвілі не було, якщо брати суху букву закону, без політичної складової», - наголосив Хахула у коментарі DW.

Він пояснив, що існують два порядки, як можна видворити особу з України: безпосередньо видворення на підставі рішення суду, а також за процедурою реадмісії, що у випадку з Саакашвілі означало його повернення на територію держави, з якої він незаконно потрапив до України. І у даному випадку процедура реадмісії була повністю дотримана, переконаний юрист. «Коли він перетинав кордон між Польщею та Україною, то він, не будучи громадянином України, зробив це незаконно - прорвав кордон. Тобто він перебував на території України без достатньої правової підстави», - стверджує юрист. Він додав, що жодного рішення суду для видворення особи за процедурою реадмісії не потрібно, для цього достатньо звернення представників української прикордонної служби до польських колег та їхня ствердна відповідь, що і було зроблено.

З ним погоджується і український правозахисник, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров. «Рішення про примусове видворення Саакашвілі за процедурою реадмісії до Польщі було законним. Всі суди він програв, йому також відмовили у наданні статусу біженця. Усі правові процедури, які передували цьому акту, були закінчені, і це мало відбутися», - зазначив правозахисник у розмові з DW.

Застосування сили - звична практика

Після перегляду кадрів з камер відеоспостереження під час затримання Саакашвілі в ресторані в центрі Києва, коли група спецпризначенців виводить його із закладу, заламуючи руки та тягнучи його за чуприну, багато хто ставив питання щодо надмірності застосування сили українськими силовиками.

Микола Хахула припустив, що перед тим, як вдатись до цього, політику було запропоновано добровільно залишити територію України, від чого він, очевидно, відмовився. Юрист пояснив, що за аналогічним сценарієм відбуваються затримання та видворення з України інших осіб, які не є публічними. «Все відбувається в такому ж порядку - під'їжджає поліція або інші правоохоронні органи, які пропонують особі сісти на літак і перетнути кордон з державою, з якої вона прибула. Якщо вона відмовилася це зробити, то її затримують», - розповідає юрист.

Євген Захаров пояснює застосування до Саакашвілі сили при затриманні також тим, що раніше вже були спроби його затримати, проте через мобілізацію соратників політика, які оперативно збирались на місці подій та починали чинити опір, правоохоронцям доводилось його відпускати. «Я думаю, цим пояснюється певне застосування сили зараз. Його затримали, одразу - в машину, потім - в літак, і - у Варшаву», - зауважив Захаров.

Те, що політику заламали руки при затриманні - це, за словами правозахисника, є звичайною практикою, до якої українські правоохоронці вдаються буквально при кожному затриманні. «Буває ще й гірше - коли б'ють при затриманні, кладуть обличчям у землю і таке інше», - сказав він, додавши, що ця проблема із застосуванням насильства українськими правоохоронцями під час затримань є загальною, і випадок із Саакашвілі не є винятком.

Плани повернення до України

У багатьох також виникає запитання щодо доцільності та послідовності дій українських органів влади у ситуації з видворенням Саакашвілі. В Україні проти нього проводиться розслідування за обвинуваченнями у сприянні учасникам злочинних організацій, також політик мав дати свідчення Генпрокуратурі України у справі про розстріли активістів на Майдані Незалежності в Києві під час подій початку 2014-го року. Тепер, коли Саакашвілі видворений за кордон за рішенням українських органів влади, ці розслідування, а також ймовірне притягнення його до відповідальності будуть ускладнені.

Але схоже, що нога скандального політика невдовзі знову ступить на українську землю. У вівторок, 13 лютого, під час прес-конференції у Варшаві він заявив про наміри невдовзі повернутись до України та відновлювати українське громадянство, якого він був позбавлений влітку минулого року рішенням президента країни Петра Порошенка.

Джерело: Deutsche Welle