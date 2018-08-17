Як російські тролі нейтралізують певні новини

Нейтролізація не обмежується кордонами Росії. Зростає її міжнародне використання

Російські «фабрики тролів» в заголовках вже давно. Спочатку як цифрові стражі в російській блогосфері. Потім як підривні кібер-загони, що втручаються у вибори в США.

Хоча було багато сенсаційних розмов про бригади тролів, були також і ретельні дослідження першоджерел і справжніх витоків. І, звичайно ж, знайшлися російські тролі (в основному колишні), які були готові самі розповісти про свою діяльність.

Тепер ми знаємо, що принаймні деякі з тих, хто вийшов з тіні, не сприйняли політичної програми, яку їм доручили просувати зі всією серйозністю. Ми також доволі докладно знаємо внутрішню організацію та графік роботи так званої «фабрики тролів» — «Агентства інтернет-досліджень», в якому працювала більшість інформаторів. Крім орієнтованих на кількісні показники коментаторів та блогерів, в агентстві працювали досвідчені дослідники, які володіють іноземними мовами і проводили якісні розслідування.

Кілька статистичних досліджень великих масивів постів тролів показали також, що інституалізований політичний тролінг і використання ботів стали усталеною практикою, яка суттєво впливає на публічний інтернет-простір.

Але будні інституалізованого та індустріалізованого політичного тролінгу досі залишалися оповиті таємницею. Нам бракувало і точного розуміння, як це впливає на відносини держави і суспільства у цілому і на процеси у сфері безпеки зокрема.

Нейтралізація тролів

У нашому нещодавно опублікованому дослідженні ми прагнули встановити, що конкретно робить прокремлівський тролінг і як він працює в російській блогосфері. Ми проаналізували, як відбувається тролінг журналістських розслідувань тролінгу, пройшлися по слідах тролів, залишених після вбивства Бориса Нємцова, неофіційного лідера російської опозиції, і у формі серії онлайн-чатів взяли інтерв'ю у колишнього співробітника «Агентства інтернет-досліджень».

Під час цього дослідження ми виявили чіткий феномен, який назвали «нейтролізацією». Ця авторитарна практика кооптує тролінг як принципово анти-істеблішментську (в сенсі підбурювальну) активність і перетворює її в спосіб консолідації режиму.

Нейтролізація блокує спроби громадянського суспільства викрити режим як загрозу для безпеки, створюючи умови, за яких політична мобілізація стає абсурдною; таким чином нейтралізується будь-яка загроза режиму. Змістовна політична дискусія тільки «годує тролів», тобто втягує публічний простір в спіраль іронічного тролінгу.

Тролі в дії

На відміну від традиційних пропагандистських операцій, нейтролізація не адвокатує певної політичної програми. Прокремлівські тролі генерують в інтернеті отупляючий шум, що ніби походить від громадян. Вони поширюють різні конспіративні теорії і створюють квазіполітичний, але абсолютно пустий публічний простір з безліччю різноманітних заздалегідь сфабрикованих думок, що закорковують інтернет.

Саме так були нейтралізовані деякі сектори російської блогосфери після вбивства Бориса Нємцова. В березні 2015 року «Мой район» і «Новая ґазєта» опублікували витік інформації: список понад півтисячі акаунтів тролів з інструкціями, як висвітлювати подію. В газетах також були опубліковані списки відповідних ключових слів, які тролі мали використовувати для полегшення пошуковості матеріалів.

Інструкції включали настанову поширювати думки про те, що вбивство Нємцова є провокацією і що це невигідно офіційній владі. Тролям також вказували тиражувати думку про наперед прогнозовану піар-вигоду для опозиції від загибелі їхнього соратника і про причетність до вбивства українських представників. Крім того, їм було вказано критикувати втручання Заходу у внутрішні справи Росії і припускати, що вбивство використовують як привід для тиску на Російську Федерацію.

Іншими словами, не було мети покласти вину на якогось конкретного політичного опонента. Тролів не цікавили пошуки справжнього вбивці. Логіка полягала в тому, щоб наповнити дискусії такими протиріччями і брудом, що будь-який добросовісний юзер почувався розчарованим і пригніченим. Цей ефект флудінгу не дозволяє аудиторії приймати щось серйозно.

Вкрай важливо, що нейтролізація грає на критицизмі самих громадян; спочатку їх приваблюють, потім збивають з пантелику. Мова йде не просто про обман, і тут практично нема примусу і затикання рота. Замість цього вони експлуатують та перекручують ідею самовираження і громадянської активності і таким чином сіють відразу до політики.

На відміну від звичніших форм пропаганди, коли мас-медіа схиляють читачів до підтримки політичної системи, нейтролізація культивує цинізм. Дотримуючись інструкцій, тролі зберігають видимість щирості і автентичності. Їх марно в чомусь переконувати, бо їхнім завданням є руйнувати будь-яку змістовну дискусію.

Така постава практично унеможливлює викриття троля. І навіть їхнє викриття як професійних нігілістів нічого не дасть. Вони всього лиш прекарізат в потужній політичній стратегії.

Нейтролізація не обмежується кордонами Росії. Зростає її міжнародне використання. Розгортання ботів для підриву політичного діалогу є лише одним з прикладів такого виходу за кордони Росії. І хоча це ще не досягло такої сили, як діяльність, спрямована на підтримку уряду самої троленої нації, ця стратегія здатна сіяти хаос.