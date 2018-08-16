Прокуратура порушила кримінальне провадження проти адвокатів Януковича

Прокуратура кваліфікувала дії адвокатів як вчинення перешкод до здійснення правомірної діяльності в суді

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 397 КК України (втручання в діяльність захисника чи представника особи).

Йдеться про поведінку захисників екс-президента під час сьогоднішнього засідання Оболонського райсуду столиці.

Нагадаємо, судові дебати у справі президента-втікача Януковича за звинуваченням у державній зраді мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Справу розглядає Оболонський районний суд Києва.

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