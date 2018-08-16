Прокуратура порушила кримінальне провадження проти адвокатів Януковича
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Розсилка
Адвокати Януковича Віталій Сердюк та Ігор Федоренко
Прокуратура кваліфікувала дії адвокатів як вчинення перешкод до здійснення правомірної діяльності в суді
Київська місцева прокуратура №5 за матеріалами Оболонського управління поліції Києва зареєструвала кримінальне провадження стосовно адвокатів екс-президента Віктора Януковича.
Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Йдеться про поведінку захисників екс-президента під час сьогоднішнього засідання Оболонського райсуду столиці.
Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 397 КК України (втручання в діяльність захисника чи представника особи).
Досудове розслідування здійснюватиме Оболонське управління поліції ГУ НП в м. Києві.
Нагадаємо, судові дебати у справі президента-втікача Януковича за звинуваченням у державній зраді мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.
Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).
Справу розглядає Оболонський районний суд Києва.
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Джерело: Лівий берег