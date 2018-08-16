Генпрокуратура подала апеляцію на рішення суду про закриття справи Кернеса



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Суд у Полтаві закрив справу проти Геннадія Кернеса 10 серпня

Раніше Луценко заявив, що суддя у справі Кернеса буде відповідати за завідомо неправосудне рішення

Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду Полтави про закриття кримінального провадження щодо міського голови Харкова Геннадія кернера та його охоронців. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

«Сьогодні, 16 серпня, Генпрокуратура встановленим порядком подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи стосовно Геннадія Кернеса», - зазначив він.

Нагадаємо, 10 серпня суддя Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, оскільки прокурори не з’явилися на сім судових засідань і не підтримували обвинувачення по справі. Кернеса та його двох охоронців звинувачували у викраденні, побитті та погрозі вбивством двох активістів Євромайдану.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суддя у справі Кернеса буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Зазначимо, що суддя Київського райсуду міста Полтави Андрій Антонов, який закрив справу Кернеса, із нерухомості у своїх деклараціях вказує лише одну земельну ділянку. Водночас батьки його дружини за останні 8 років придбали три квартири, а також на тещу записані автомобілі Mercedes-Benz ML 250 та BMW 520i.

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