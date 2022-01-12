Як темний шоколад покращує настрій

Чорний шоколад має пребіотичну дію, бо змінює різноманіття та склад кишкового мікробіому

Шоколад – не лише улюблений смаколик, йому також приписують корисні властивості. Флавоноїди, що містяться в какао, допомагають, наприклад, запобігти певним недугам, розширюючи судини. Крім того, вони мали б зменшувати стрес і покращувати пам’ять. Споживання какао, однак, – не сучасне явище: люди вирощували какао-рослини ще 5300 років тому.

«Чорний шоколад відомий своєю здатністю підіймати настрій з давніх-давен. Однак свідчень емоційного впливу, яке здійснює щоденне споживання шоколаду, небагато, – сказала Цзін-Хі Шінь (Ji-Hee Shin) із Сеульського національного університету та її колеги. – Тож ми хотіли дослідити, як щоденне споживання чорного шоколаду впливає на настрій у повсякденному житті, але при цьому зберегти фокус на взаємозв’язку кишківника й мозку».

У своєму дослідженні науковці перевірили особливий зв’язок між травленням і мозком, адже збалансована кишківникова флора також може мати позитивний вплив на настрій людини. Групи бактерій у кишківнику, залежно від свого складу й харчування, продукують сигнальні речовини, що впливають на вегетативну нервову систему кишківника, а через її зв’язок із мозком – і на фізичне самопочуття. Чи чорний шоколад може впливати на цей зав'язок, науковці дослідили детальніше.

У своїй розвідці вчені щодня впродовж трьох тижнів давали двом групам молодих дорослих у віці від 20 до 30 років порцію шоколаду. Одна група тричі на день отримувала десять грамів чорного шоколаду з 85% вмістом какао, інша отримувала таку ж дозу шоколаду з 70-процентним вмістом какао. Третя контрольна група не отримувала солодощів.

З метою визначити настрій піддослідних науковці попросили загалом 48 учасників на початку й після трьох тижнів заповнити так званий питальник PANAS (Positive and Negative Affect Schedule). Питання цього спеціального тесту націлені на те, щоб визначити психологічний стан особи з огляду на позитивні й негативні подразники.

Результати: серед представників групи, котрій давали шоколад із високим вмістом какао, негативні почуття після трьох тижнів зменшилися майже на 20%. І контрольна група, й учасники, що отримували шоколад з 70-відсотковим вмістом какао, не продемонстрували ніяких суттєвих змін. Частка позитивно налаштованих учасників зі всіх трьох груп також залишилася майже незмінною.

Кишкова флора групи, котра вживала 85-відсотковий чорний шоколад, продемонструвала більше змін. Загалом вона мала більше різноманіття бактерій й особливо підвищену кількість бактерій виду Blautia obeum. Вчені зазначили, що кореляція існувала між збільшеною часткою бактерій blautia та менш негативними настроями учасників.

Крім того, у споживачів темного шоколаду зменшилася частка бактерій Faecalibacterium prausnitzii. Ці зміни все ж не вдалося зіставити з результатами питальника. Науковці вважають, однак, що попередні дослідження вже довели негативний вплив цих бактерій на настрій людини.

Позитивний вплив бактерії blautia науковці пояснюють ще одним: «Blautia obeum продукує жирну кислоту бутират, що, як відомо, впливає на мозкові функції. Бутират ще раніше продемонстрував антидепресивну дію в тестах на мишах. Тож ми припускаємо, що змінивши бутират з мікробіоти, можна покращувати настрій».

Підсумовуючи, науковці зауважили: «Наші результати доводять, що чорний шоколад має пребіотичну дію, бо змінює різноманіття та склад кишкового мікробіому». Як саме кишкові бактерії впливають на настрій через жирну кислоту, залишається все ж неясно. «Це заохочує до наступних досліджень, котрі аналізуватимуть сигнальні шляхи між кишківником і мозком після споживання чорного шоколаду».

Jan Fleischer

Dunkle Schokolade ist gut fürs Gemüt

Journal of Nutritional Chemistry/ HealthCom, 23/12/2021, doi: 10.1016/j.jnutbio.2021.108854

Зображення: Artisteer/ iStock

Джерело: Zbruc