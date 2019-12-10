Як виникає мова?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комунікацію не можна зводити тільки до слів. Коли в людей немає змоги використовувати розмовну мову, вони знаходять інші способи порозумітися

Звідки з’явилися майже шість тисяч сучасних мов? Дослідники з Лейпцизького дослідницького центру раннього дитячого розвитку при Лейпцизькому університеті та вчені з Інституту еволюційної антропології Макса Планка спробували відтворити процес, який лежить в основі формування нової комунікаційної системи «з чистого аркуша». Результати експерименту вражають: навіть дошкільнята можуть спонтанно формувати знакові системи, які мають основні властивості природних мов.

Те, звідки походить мова, — здебільшого таємниця. Беручи до уваги, що цей процес міг тривати тисячоліттями, великий інтерес у вчених викликає те, як глухі люди здатні майже спонтанно створювати нові види жестової мови. Зі спостережень відомо, що коли зустрічаються декілька глухих незнайомців, вони здатні створити нову мову жестів протягом відносно короткого періоду. Як приклад можна навести Нікарагуанську мову жестів, яку розробили самі діти у школі для глухих в Нікарагуа у 1970-х, щоби спілкуватися на перервах. За словами головного автора дослідження Мануеля Бона, «ми знаємо дуже мало про те, як соціальна взаємодія стає мовою, і саме тут вступає в дію наше дослідження».

У своєму експерименті німецькі науковці вирішили відтворити цей процес. Ідея симулювати процес народження мови в лабораторії існувала вже давно — стверджує співавтор дослідження Ґреґор Качель. Складність полягала в тому, як спонукати дітей комунікувати, щоби вони при цьому не розмовляли. Рішення з’явилося раптово під час скайп-конференції між двома дослідниками з Німеччини і їхнім колегою Майклом Томазелло зі Сполучених Штатів. Вчені запросили дітей до двох кімнат і встановили між ними скайп-зв’язок. Після короткого інструктажу експериментатори вимкнули звук і почали спостерігати, як діти комунікували за межами розмовної мови.

Перед дітьми поставили завдання: описати зображення з різними сюжетами та мотивами. З конкретними предметами, такими як молоток або виделка, учасники експерименту впоралися доволі швидко, імітуючи відповідну дію. Але дослідники постійно ускладнювали їм завдання дедалі абстрактнішими зображеннями. Наприклад, вони запропонували дітям білий аркуш паперу. Як саме передати поняття «нічого»? Качель розповідає, як їм вдалося вирішити завдання: «Спершу відправник спробувала усі види жестів, але її партнер сигналізувала, що не розуміє. Раптом відправник відтягнула в бік свою футболку і вказала на білу цятку на ній. Діти вмить порозумілися. Звісно! Білий колір! Наче білий папір! Коли вони помінялися ролями, друга дитина не мала на футболці білого кольору, але вона повторила ту ж дію: відтягнула футболку і вказала на неї. Її партнер негайно цей жест зрозуміла». Тож протягом короткого часу двоє дітей сформували знак для абстрактного поняття. Під час дослідження зображення ставали дедалі складніші. Так, наприклад, дітям слід було передати взаємодію між двома тваринами. З цією метою вони винайшли окремі жести для суб’єктів та дій, утворивши невелику локальну граматику.

Тож як виникає мова? Виходячи із результатів цього дослідження, наступні кроки виглядають правдоподібними. Спершу люди створюють вказівки на речі та дії через знаки, які їх нагадують. Передумовою цього виступає спільний досвід. Учасники комунікації також імітують жести один одного та координують свої дії у такий спосіб, щоб одні й ті самі знаки позначали однакові об’єкти. Так знаки набувають міжособистісного і, зрештою, конвенційного значення. З часом відносини між знаками та предметами стають дедалі абстрактнішими, а значення окремих знаків — все більш специфічними. Поступово вводяться граматичні структури, коли з’являється потреба повідомляти складнішу інформацію. Найдивовижнішим у цьому дослідженні було те, що все це можна було спостерігати в контрольованих умовах протягом лишень 30 хвилин експерименту!

З нього також випливає, що комунікацію не можна зводити тільки до слів. Коли в людей немає змоги використовувати розмовну мову, вони знаходять інші способи порозумітися. Цей феномен лежить в основі формування нових мов. Дослідження Мануеля Бона, Ґреґора Качеля та Майкла Томазелло показують, як можуть виглядати перші етапи формування нової мови. При цьому, втім, виникають численні нові запитання: «Було б цікаво побачити, як нові форми комунікації з часом змінюються, коли вони передаються новим поколінням користувачів. Існують дані про те, що мова, розвиваючись, стає дедалі більш системною», — резюмує Бон.

How does language emerge?

ScienceDaily, 2/12/2019

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc