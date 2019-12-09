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    Суд випустив з СІЗО ексдиректора одеського табору «Вікторія»

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    <p>Петрос Саркісян перебував у СІЗО після смертельної пожежі у 2017 році</p> - Суд випустив з СІЗО ексдиректора одеського табору «Вікторія»

    Петрос Саркісян перебував у СІЗО після смертельної пожежі у 2017 році

    Фото: Думська

    Саркісяна відпустили під цілодобовий домашній арешт

    Київський районний суд Одеси змінив запобіжний захід для ексдиректора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна, де внаслідок пожежі загинули діти.

    Про це у понеділок, 9 грудня, повідомляє видання «Думська».

    Зазначається, що Саркісяна відпустили під цілодобовий домашній арешт.

    «Директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна відпустили під домашній арешт. Запобіжний захід керівнику змінив Київський районний суд Одеси», - йдеться в повідомленні.

    Раніше адвокати Саркісяна просили суд обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі, і запевняли, що підсудний не збирається переховуватись від слідства чи покидати територію країни.

    Нагадаємо, що ексдиректору дитячого табору «Вікторія» та його заступнику повідомили про підозру у заволодінні коштами співробітників закладу внаслідок зловживання службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

    Яку відомо, у вересні 2017 року на території дитячого оздоровчого комплексу сталася пожежа у двоповерховому дерев'яному корпусі. Полум'я охопило дерев'яну будівлю комплексу по всій площі. Внаслідок пожежі загинуло троє дітей.

    трагедія суд кримінал діти Одеса СІЗО арешт
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