Суд випустив з СІЗО ексдиректора одеського табору «Вікторія»



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Петрос Саркісян перебував у СІЗО після смертельної пожежі у 2017 році Фото: Думська

Саркісяна відпустили під цілодобовий домашній арешт

Київський районний суд Одеси змінив запобіжний захід для ексдиректора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна, де внаслідок пожежі загинули діти.

Про це у понеділок, 9 грудня, повідомляє видання «Думська».

Зазначається, що Саркісяна відпустили під цілодобовий домашній арешт.

«Директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна відпустили під домашній арешт. Запобіжний захід керівнику змінив Київський районний суд Одеси», - йдеться в повідомленні.

Раніше адвокати Саркісяна просили суд обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі, і запевняли, що підсудний не збирається переховуватись від слідства чи покидати територію країни.

Нагадаємо, що ексдиректору дитячого табору «Вікторія» та його заступнику повідомили про підозру у заволодінні коштами співробітників закладу внаслідок зловживання службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Яку відомо, у вересні 2017 року на території дитячого оздоровчого комплексу сталася пожежа у двоповерховому дерев'яному корпусі. Полум'я охопило дерев'яну будівлю комплексу по всій площі. Внаслідок пожежі загинуло троє дітей.