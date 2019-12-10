Гуманітарний конвой з Німеччини доставив до Одеси різдвяні подарунки для дітей



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Більше 18-ти тисяч різдвяних подарунків для юних одеситів пільгових категорій привезли представники міжнародного благодійного фонду з Німеччини

В рамках благодійного проекту «Діти допомагають дітям» до Одеси прибув черговий гуманітарний конвой з різдвяними подарунками для дітей пільгових категорій.

Конвой, що складається з чотирьох вантажних автомобілів, в супроводі німецької делегації (42-х осіб) доставив до Одеси понад 18-ти тисяч подарунків.

4 грудня 2019 року в Одеському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді представник міжнародного благодійного фонду «WPK Weihnachtspäckchenkonvoi gGmbH» Карстен Корпіс і волонтери Різдвяного конвою вручили різдвяні подарунки з привітаннями від дітей Німеччини юним одеситам з соціально незахищених сімей, дітям з інвалідністю з будинків-інтернатів і спеціалізованих навчальних закладів, дітям пільгових категорій, які перебувають на обліку в установах соціального захисту.

Благодійний фонд «Weihnachtspäckchenkonvoi gGmbH» вже шостий рік поспіль надає для міста Одеси гуманітарну допомогу у вигляді медичного приладдя та обладнання, одягу і взуття, засобів реабілітації, меблів і різдвяних дитячих подарунків.