В Одесі на минулому тижні народилися 190 немовлят



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 190 немовлят, що на 32 дитини більше, ніж на попередньому тижні.

Чисельну перевагу на минулому тижні здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 108 - на 30 дітей більше, ніж на попередньому тижні. Також за тиждень побачили світ 82 юні одеситки.

Найбільшу кількість пологів на минулому тижні прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 47 малюків.

В даний час прийом вагітних і породіль ведуть всі п'ять міських пологових будинків Одеси.