Ахметов поздоровив українців з Днем незалежності і відзвітував про допомогу Україні

«Наш шлях до Перемоги дуже важкий, але день, коли війна закінчиться, обов'язково настане»

Найвпливовіший бізнесмен спрямував на допомогу українцям та ЗСУ вже 6 мільярдів гривень

За 18 місяців повномасштабного вторгнення бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже 6 млрд грн ($175 млн). Головними напрямками допомоги стали підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення та громад, а також підготовка до відновлення Маріуполя після деокупації.

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Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Для SCM це питання особливо важливе, адже 13,5 тисячі співробітників бізнесів компанії стали до лав Збройних сил України, майже 900 з них – загинули.

Через «Сталевий фронт» силові підрозділи з усієї країни отримують амуніцію, автомобілі, швидкі, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі. Зокрема, «Метінвест» розробив та поставив понад 200 модульних укриттів для бійців на передовій. Також металургійна група постачає сталь для бронезахисту техніки, виготовляє броню для бронежилетів та метал для виготовлення мобільних баггі. У рамках спільної ініціативи Генерального штабу ЗСУ та «Укртелекому» 20 військових бригад отримають 2430 систем управління для посилення зв'язку та бойових можливостей.

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Додатково 1 млрд грн Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя «Серце Азовсталі»: у 2023 році в рамках шести програм проекту заплановано підтримку майже 10 тисяч захисників міста та членів їхніх сімей.

Мирні мешканці у прифронтових зонах та деокупованих регіонах отримують гуманітарну допомогу від бізнесів та проектів Ахметова: продукти, одяг, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо. Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів та понад 630 тис. продуктових наборів.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб «Шахтар». Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника «Азовсталі», морпіха Михайла Діанова. А також взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні.

Окремим найважливішим напрямом підтримки країни для SCM та Ріната Ахметова є внесок у відновлення України. Вже здійснюються інвестиції у відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво нових виробництв, створення нових робочих місць, залучення європейських інвестицій в економіку країни. Окремим особистим рішенням Рінат Ахметов виділив на 2023 рік 60 млн грн ($1,5 млн.) на створення Плану Відродження Маріуполя після деокупації в рамках ініціативи Mariupol.Reborn.

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«Сьогодні ми відзначаємо 32-ту річницю незалежності нашої країни. Наш шлях до Перемоги дуже важкий, але день, коли війна закінчиться, обов'язково настане. Дякую кожному українському воїну, який нас захищає. Ви наша гордість і наша сила. Дякую всім, хто допомагає у тилу: сьогодні кожен із нас має робити максимум для допомоги фронту. Для того, щоб якнайшвидше зупинити агресора та навіки захистити нашу незалежність», – привітав українців із Днем незалежності Рінат Ахметов.