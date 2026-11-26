Вимоги безпеки для підприємців мають бути зрозумілими й такими, які можна виконати на практиці. На цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов, коментуючи рішення уряду пом’якшити правила для бізнесу під час «жовтого» рівня повітряної загрози.

Кабмін надав підприємцям час до 4 червня 2027 року, щоб адаптуватися до цих вимог.

Буданов зазначив, що це дасть бізнесу більше можливостей планувати роботу та допоможе прибрати зайві бар’єри, водночас безпека людей залишатиметься пріоритетом.

За словами Буданова, представники бізнесу порушили це питання минулого тижня на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України.

Він подякував уряду за реакцію та наголосив на важливості подальшого діалогу з підприємцями.

Нагадаємо, під час українсько-польського бізнес-форуму «Win-Win: Польща та Україна на спільному ринку ЄС» у Варшаві Кирило Буданов заявив, що українсько-польське партнерство тримається на фінансах, робочих місцях, податках і взаємній вигоді. І саме бізнес має стати головним лобістом здорового глузду, адже емоції стихають, політичні вітри змінюються, а економічні інституції та спільний прибуток залишаються.