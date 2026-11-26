Група компаній «Блумі», до якої входить «Сніжна панда», припинила виробництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Сніжної панди».

«Вчора сталася п’ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню. З огляду на ці обставини, група компаній «Блумі» припиняє виробництво продукції в Україні в зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення безпосередньо стосується всіх брендів компанії: «Сніжна Панда», «Ніжний дотик», Zoo Zoo, Helper та Helper Professional.

Група компаній «Блумі» – це українське підприємство з Одеської області, яке випускало мийні, дезінфікуючі та санітарно-гігієнічні засоби, а також працювало разом із виробниками паперової санітарно-гігієнічної продукції.

Нагадаємо, 1 липня на Одещині внаслідок ворожої атаки були зруйновані два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами. Йдеться про великого українського виробника санітарно-гігієнічної паперової продукції «Сніжна панда» в Одесі. Унаслідок влучання балістичної ракети РФ загинули та постраждали люди.