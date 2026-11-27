Планові перевірки у сфері лотерейної діяльності не проводилися 13 років

В Україні планують відновити планові перевірки операторів лотерей. Уряд підтримав зміни до постанови №303, які дозволять Державному агентству PlayCity контролювати діяльність лотерейного бізнесу навіть під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком».

Планові перевірки у сфері лотерейної діяльності не проводилися з 2013 року. Як пояснюють в агентстві, тривалий час для цього не було необхідної нормативно-правової бази, яка регулювала б ліцензування операторів.

Ситуація змінилася в листопаді 2025 року, коли уряд затвердив ліцензійні умови для випуску та проведення лотерей. Уже у 2026 році державний бюджет уперше отримав 72,6 млн грн платежів за лотерейні ліцензії.

Тепер PlayCity зможе комплексно перевіряти, чи дотримуються оператори вимог законодавства та затверджених ліцензійних умов. У відомстві вважають, що відновлення планового контролю має стати наступним етапом реформування лотерейного ринку.

PlayCity також зазначає, що перевірки сприятимуть підвищенню рівня дотримання законодавства операторами та захисту прав учасників лотерей.

PlayCity – державне агентство України, яке регулює діяльність у сфері азартних ігор та лотерей. Відомство видає ліцензії, контролює дотримання законодавства операторами та стежить за легальністю роботи відповідного ринку.

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