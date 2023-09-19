Бідних тут не чекають. Rozetka встановила мінімальний чек для клієнтів

Rozetka − український інтернет-магазин та маркетплейс, що з'явився 2005 року

Інтернет-магазин Rozetka встановив вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн

Найбільший український інтернет-магазин Rozetka встановив вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн. Тепер покупці, які хочуть обрати товар менше цієї суми та оформити його доставку до пункту видачі або через послуги поштових операторів, не зможуть цього зробити. Про це йдеться в довідковому центрі інтернет-магазину.

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В Rozetka не оголошували про зміну правил у своїх соцмережах, інформація про нововведення з’явилася в довідковому центрі інтернет-магазина.

Інтернет-магазин Rozetka встановив вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн фото: скріншот

В Rozetka не оголошували у своїх соцмережах про встановлення мінімального ліміту на покупки фото: скріншот

Ще в серпні в інтернет-магазині не було подібних обмежень та будь-якої інформації про суму мінімального замовлення.

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У серпні в Rozetka не було обмежень щодо суми мінімальної покупки фото: скріншот

Зазначимо, що Rozetka − український інтернет-магазин та маркетплейс, що з'явився 2005 року. До 2016 року компанія відмовлялась створити україномовну версію сайту попри багаторічні скарги споживачів. Згодом під громадським тиском було запущено тестову версію україномовного інтерфейсу, однак не всі товари отримали опис та характеристику українською.

Як ми повідомляли раніше український ритейлер Rozetka готується до виходу на польський ринок.