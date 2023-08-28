Єгипет купив сам у себе зерно, позичивши гроші в однієї країни

Єгипет погодив із владою ОАЕ кредит суму $500 млн

За останніми даними єгипетського міністерства сільського господарства, запасів зерна в країні вистачить на менше ніж на 5 місяців, а олії – трохи менше ніж на 4 місяці. Валюти в країні не вистачає, платежі повертаються, і забезпечити майже 110 мільйонів єгиптян щоденним хлібом стає все складніше.

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Тож Єгипет підписав угоду з Фондом розвитку в Абу-Дабі про відкриття кредитної лінії на суму $500 млн ($100 млн на рік). Постачальником зерна стане еміратська компанія Al-Dahra.

Агрофірма Al Dahra з Абу-Дабі стане одним із перших постачальників зерна в рамках угоди, але Алі аль-Мосельхі сказав, що фінансування може бути використане і для інших закупівель. Кредит буде надано через Експортне управління ADFD у Абу-Дабі (ADEX).

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Цікаво, що ця компанія має «доньку» в Єгипті, яка кілька років тому придбала чимало сільськогосподарських земель, за чутками – за безцінь. І тепер там колоситься золота пшениця, яку Єгипет і купуватиме у еміратської компанії.

Єгипетські фахівці вже встигли обуритися тим, як їхня країна ставиться до своїх ресурсів та громадян, але роблять це не надто голосно, аби не розгнівати президента. По-перше, критика уряду не заохочується, по-друге – так можна взагалі без пшениці залишитися ( що на тлі світової зернової кризи – цілком реальна перспектива).

Війна Росії в Україні завдала серйозного удару по економіці Єгипту, змусивши інвесторів вивести мільярди доларів. Його валюта сильно послабшала, а інфляція різко зросла. Державне агентство із закупівель продовольства Єгипту (GASC) стало відкладати платежі за поставлену з-за кордону пшеницю через брак валюти.

Міністерство фінансів Єгипту заявило, що обсяг субсидування виробництва продуктів харчування, переважно хліба, зросте на 41,9% до 127,7 млрд єгипетських фунтів ($4,1 млрд) у поточному фінансовому році (липень 2023 року – червень 2024 року).

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Багато нещодавніх закупівель пшениці було зроблено за рахунок кредитів Міжнародної ісламської торгово-фінансової корпорації (ITFC), яка торік подвоїла кредитну лінію, надану Єгипту, до 6 млрд доларів, та за рахунок кредитів Світового банку, який профінансував імпорт пшениці на початку цього року.

Єгипет є одним із найбільших імпортерів пшениці у світі та щорічно закуповує близько 5 млн т цієї культури. Значна частина пшениці імпортується через державний сектор і використовується для виробництва хліба, що субсидується. Правом на отримання такого хліба користуються близько 70 млн. осіб, що становить понад 60% населення країни.

Зазначимо, що Єгипет розкритикував вихід Росії з зернової ініціативи і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після закінченно зернової угоди. Про це пише Bloomberg.

«Ми не задоволені виходом Росії з угоди ООН щодо експорту зерна», — сказав Bloomberg міністр поставок Єгипту Алі аль-Мусейлехи. Він закликав Москву переглянути свою позицію. Міністр також зазначив, що Єгипет, який є одним з найбільших імпортерів пшениці в світі, планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу.

Нагадаємо, Єгипет не планує надавати свою зброю Україні у відповідь на численні прохання Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Згідно з інформацією видання, Каїр раніше планував постачання ракет Росії. Але через звернення Вашингтона влада відмовилася від подібних поставок.

Журналісти пишуть, що після цього американські офіційні особи, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна, попросили Єгипет поставити зброю Україні, бажаючи допомогти нашій країні подолати нестачу боєприпасів.

Як зазначають у WSJ, Остін у березні особисто попросив про військову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі.

Таке прохання ні до чого не призвело, і з того часу офіційні представники США неодноразово закликали Єгипет до передачі зброї нашій країні. За словами неназваного американського чиновника, йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.