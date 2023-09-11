В українських магазинах зросла ціна на популярне м'ясо
В Україні восени подорожчала свинина
Ціни на свинину в Україні почали зростати. За даними асоціації «Свинарі України», середньозважена ціна закупівлі м'яса у фермерів, порівняно з попереднім тижнем, піднялася на 4% – до 83,3 гривні за кілограм.
Закупівельні ціни на живець свиней утримувалися в межах 82,5-84,5 грн/кг, а регіональна розбіжність цін стала менш вираженою. Виробники свинини відзначають високу активність з боку заготівельників на тлі обмеженої пропозиції кондиційної свинини.
Зокрема, у багатьох постачальників живця партії залишаються меншими за стандартні, а середня забійна вага тварин часто нижча 110 кг, що зменшує валовий вихід м’ясної сировини для м’ясопереробників. Це породжує високу конкуренцію між заготівельниками, через що й ростуть ціни.
У роздробі ціна на свинину стартує від 119 гривень. Стільки коштує кілограм підстегенника в магазині Novus. Ціна свинячого ошийка у роздробі стартує від 250 гривень за кілограм. У «Сільпо» ошийок коштує 260 гривень. У Novus можна придбати за 269 грн/кг.
Нагадаємо, в українських магазинах впала ціна на буряк.
Раніше повідомлялося, що в Україні ціни на цибулю врожаю 2023 року продовжують падати.
Раніше заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук розповів про товари, які подорожчають цієї осені:
- Овочі та фрукти. Прогнозується, що різкого стрибка цін не буде, оскільки їх посадили із запасом, але варто готуватися до підвищення витрат на зберігання.
- Молоко. Зростання цін на товар залежить від потреби у зберіганні сировини та готових продуктів – вона може ускладнитися через нестабільність енергосистеми.
- Яйця.
- М'ясо. Підвищення вартості 5-15% також залежить від потреб у зберіганні.
- Цукор. Подорожчання очікується у всьому світі, що пов'язане із забороною Індії на експорт. В Україні до 15 вересня також діє така заборона, яка має задовольнити внутрішні потреби. Очікується, що до нового врожаю у листопаді цінники зростуть на 2-3%.
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