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В українських магазинах зросла ціна на популярне м'ясо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В українських магазинах зросла ціна на популярне м'ясо
Середньозважена ціна закупівля м'яса піднялася на 4%
фото з відкритих джерел

В Україні восени подорожчала свинина

Ціни на свинину в Україні почали зростати. За даними асоціації «Свинарі України», середньозважена ціна закупівлі м'яса у фермерів, порівняно з попереднім тижнем, піднялася на 4% – до 83,3 гривні за кілограм. 

Закупівельні ціни на живець свиней утримувалися в межах 82,5-84,5 грн/кг, а регіональна розбіжність цін стала менш вираженою. Виробники свинини відзначають високу активність з боку заготівельників на тлі обмеженої пропозиції кондиційної свинини.

Зокрема, у багатьох постачальників живця партії залишаються меншими за стандартні, а середня забійна вага тварин часто нижча 110 кг, що зменшує валовий вихід м’ясної сировини для м’ясопереробників. Це породжує високу конкуренцію між заготівельниками, через що й ростуть ціни.

У роздробі ціна на свинину стартує від 119 гривень. Стільки коштує кілограм підстегенника в магазині Novus.  Ціна свинячого ошийка у роздробі стартує від 250 гривень за кілограм. У «Сільпо» ошийок коштує 260 гривень. У Novus можна придбати за 269 грн/кг. 

Нагадаємо, в українських магазинах впала ціна на буряк.

Раніше повідомлялося, що в Україні ціни на цибулю врожаю 2023 року продовжують падати.

Раніше заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук розповів про товари, які подорожчають цієї осені:

  • Овочі та фрукти. Прогнозується, що різкого стрибка цін не буде, оскільки їх посадили із запасом, але варто готуватися до підвищення витрат на зберігання.
  • Молоко. Зростання цін на товар залежить від потреби у зберіганні сировини та готових продуктів – вона може ускладнитися через нестабільність енергосистеми.
  • Яйця.
  • М'ясо. Підвищення вартості 5-15% також залежить від потреб у зберіганні.
  • Цукор. Подорожчання очікується у всьому світі, що пов'язане із забороною Індії на експорт. В Україні до 15 вересня також діє така заборона, яка має задовольнити внутрішні потреби. Очікується, що до нового врожаю у листопаді цінники зростуть на 2-3%.
Теги: гроші ціни магазин м'ясо

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