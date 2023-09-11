В українських магазинах зросла ціна на популярне м'ясо

В Україні восени подорожчала свинина

Ціни на свинину в Україні почали зростати. За даними асоціації «Свинарі України», середньозважена ціна закупівлі м'яса у фермерів, порівняно з попереднім тижнем, піднялася на 4% – до 83,3 гривні за кілограм.

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Закупівельні ціни на живець свиней утримувалися в межах 82,5-84,5 грн/кг, а регіональна розбіжність цін стала менш вираженою. Виробники свинини відзначають високу активність з боку заготівельників на тлі обмеженої пропозиції кондиційної свинини.

Зокрема, у багатьох постачальників живця партії залишаються меншими за стандартні, а середня забійна вага тварин часто нижча 110 кг, що зменшує валовий вихід м’ясної сировини для м’ясопереробників. Це породжує високу конкуренцію між заготівельниками, через що й ростуть ціни.

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У роздробі ціна на свинину стартує від 119 гривень. Стільки коштує кілограм підстегенника в магазині Novus. Ціна свинячого ошийка у роздробі стартує від 250 гривень за кілограм. У «Сільпо» ошийок коштує 260 гривень. У Novus можна придбати за 269 грн/кг.

Нагадаємо, в українських магазинах впала ціна на буряк.

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