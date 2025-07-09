Диференційовані коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку портів порушують антимонопольне законодавство – ЕВА

Європейська бізнес асоціація закликала Міністерство розвитку не вводити коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку портів: Укрзалізниця отримає збитки

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації висловлюють стурбованість намірами АТ «Укрзалізниця» запровадити диференційовані підвищувальні коефіцієнти для розрахунку тарифів на вантажні перевезення у напрямку окремих морських портів. Бізнес вважає цю ініціативу необґрунтованою та такою, що може зашкодити українським експортерам й економіці загалом.

В заяві ЄБА з цього приводу йдеться, що нова ініціатива АТ УЗ суперечить принципам рівного доступу до інфраструктури та створює ризики недотримання антимонопольного законодавства.

В Асоціації зазначають: встановлення різних тарифів для перевезень у напрямку окремих портів фактично означатиме втручання у формування собівартості перевезень, що не узгоджується з чинним законодавством, адже тарифи мають формуватися за прозорими та об’єктивними критеріями, а не лише на основі напрямку перевезення.

В ЄБА також зауважують, що в умовах війни експортні компанії ключових секторів економіки вже стикаються з високими витратами на логістику. У такій ситуації підвищення тарифів на перевезення до найбільш завантажених морських портів може ще більше «вдарити» по експорту та призвести до зростання собівартості української продукції на зовнішніх ринках, зниження конкурентоспроможності України як експортера та скорочення валютних надходжень.

А в довгостроковій перспективі це може спричинити переорієнтацію вантажів на автомобільний транспорт та, відповідно, зниження вантажообігу й доходів самої «Укрзалізниці».

В ЄБА говорять, що такі ініціативи викликають занепокоєння з огляду на вже ухвалені рішення щодо формування тарифних відстаней до Одеського та Чорноморського портів. Наразі поїзди спрямовують довшим маршрутом, що вже збільшило вартість залізничних перевезень і підвищило кінцеву ціну експортної продукції.

Експерти Асоціації наголошують: підтримка річкових або менш завантажених портів має відбуватися через цільові субсидії, інвестиції або розвиток інфраструктури, а не шляхом підвищення тарифів для експортерів.

Раніше в Федерації роботодавців транспорту України також виступили проти даної ідеї АТ УЗ. Голова Федерації Орест Климпуш заявив, що ця ініціатива – не просто технічне рішення щодо тарифної моделі, а симптом набагато глибшої проблеми: спроба державної монополії керувати ринком, переслідуючи власні цілі, без врахування принципів добросовісної конкуренції, економічної логіки та національних інтересів. На практиці – це ручне втручання в ринок логістики, яке суперечить як здоровому глузду, так і принципам транспортної політики ЄС, до яких прагне Україна.