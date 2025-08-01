Уряд очікує візит місії МВФ до України

Прем’єр-міністерка України провела розмову з директоркою-розпорядницею МВФ

Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. За її словами, розмова відбулася вперше з моменту вступу на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

Під час розмови Георгієва висловила слова підтримки та співчуття після вчорашнього російського обстрілу Києва. Сторони обговорили подальші кроки співпраці, зокрема, роботу над проєктом бюджету України на 2026 рік.

«Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місія Фонду, як очікується, відвідає Київ наприкінці серпня. Українська сторона розраховує на підтримку міжнародних партнерів і запевнила у своїй готовності виконувати взяті зобов'язання.

Нагадаємо, Україна, очевидно, буде мати більшу потребу в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік у зв'язку з війною, яка триватиме довше, ніж вважалося раніше.Як інформує «Главком», про це заявив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей під час дискусії Центру економічної стратегії.

У своєму виступі він згадав бюджетну декларацію Кабміну України на 2026-2028 роки, якій визначено два сценарії розвитку подій. У разі поліпшення безпекової ситуації 2026 року військові витрати становитимуть 1,8 трлн гривень, якщо ж війна триватиме, вони мають бути збільшені на 750-800 млрд гривень.