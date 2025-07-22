Проблема корупції в Україні перебільшена – Свириденко

«В українському суспільстві та окремих соціальних групах це питання посилюється і перебільшується»

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала проблему корупції в Україні «перебільшеною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю глави українського уряду в інтерв'ю Bloomberg.

Свириденко послалася на неназвані опитування, згідно з якими, хоча переважна більшість українців вважає, що хабарництво широко розповсюджене, «набагато менше людей стикалися з ним особисто». «Відверто кажучи, в українському суспільстві та окремих соціальних групах це питання посилюється і перебільшується», – наголосила вона, додавши, що зовнішні спостерігачі «оцінюють Україну за іншими показниками».

Також Юлія Свириденко заявила, що уряд, імовірно, звернеться по додаткове фінансування до Міжнародного валютного фонду. За її словами, з огляду на те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько $16 млрд закінчується у 2027 році, невизначеність щодо тривалості війни, ймовірно, призведе до обговорення нового плану під час перегляду програми фондом наступного місяця.

Свириденко каже, що світові донори поки що виділили лише половину з приблизно $75 млрд, необхідних для наповнення бюджету України протягом наступних двох років.«Якщо базовий сценарій передбачає, що війна продовжиться наступного року, дуже ймовірно, що у нас буде нова програма МВФ», – зазначила чиновниця.

Крім того, прем'єрка знову прокоментувала рішення уряду, який одноголосно відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри те, що він був схвалений конкурсною комісією, а його призначення вимагали МВФ та Європейська комісія. «Кабмін діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від конкурсної комісії, проголосували колегіально і відправили рішення назад до комісії», – каже глава українського уряду.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими СБУ у Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис.

До слова, Україна продемонструвала значний прогрес у запобіганні та протидії корупції. Про це свідчать результати комплексної оцінки антикорупційної політики країни, проведеної в межах п'ятого раунду моніторингу Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції.

Як повідомлялося, нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко вважає, що відмова уряду призначили обраного голову БЕБ відповідала законам і нормативно-правовим актам.