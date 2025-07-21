Мораторій на перевірки бізнесу, призначення нових послів України. Головне за 21 липня

Рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами

Мораторій на перевірки бізнесу, Зеленський призначив три десятки нових послів, правоохоронці затримали співробітника найелітнішого підрозділу НАБУ. «Главком» склав добірку новин 21 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Мораторій на перевірки бізнесу

Рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. За словами президента Володимира Зеленського, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. «Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – каже він.

Члени РНБО розглянули питання економічної безпеки: підтримку українського бізнесу, масштабування інвестицій в Україну та реалізації спільних із партнерами проєктів.

Зеленський призначив три десятки нових послів

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.

Нові посли України:

Австрія – Юрій Вітренко,

Алжир – Олександр Воронін,

Ангола – Андрій Касьянов,

Бельгія – Ярослав Мельник,

Боснія і Герцеговина – Володимир Бачинський,

Грузія – Михайло Бродович,

Естонія – Василь Боєчко,

Іспанія – Юлія Соколовська,

Казахстан – Віктор Майко,

Канада – Андрій Плахотнюк,

Кенія – Юрій Токар,

Кіпр – Сергій Ніжинський,

Китай – Олександр Нечитайло,

Кувейт – Максим Субх,

Ліван – Роман Горяйнов,

Малайзія – Геннадій Надоленко,

Мексика – Сергій Погорельцев,

Молдова – Паун Роговей,

Нідерланди – Андрій Костін, ексгенпрокурор,

Німеччина – Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі,

Норвегія – Олег Гавриш,

ОАЕ – Олександр Балануца,

Оман – Ольга Селих,

Південна Корея – Дмитро Сенік,

Південно-Африканська Республіка – Олександр Щерба,

Туреччина – Наріман Джелял,

Угорщина – Федір Шандор,

Узбекистан – Ілля Квас,

Фінляндія – Михайло Видойник,

Японія – Юрій Лутовінов.

Серед інших призначень:

Альона Гетьманчук очолить Місію України в НАТО,

Андрій Мельник буде представником України в ООН.

Правоохоронці затримали співробітника найелітнішого підрозділу НАБУ

У Києві затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби.

За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта. Зловмисник збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.

Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»

Генеральний прокурор Руслан Кравченко анонсував інформацію про викриття одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства «Ліси України». Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

Як підкреслив Кравченко, за даними слідства, у 2021 році, перебуваючи на посаді Голови Держлісагентства, фігурант набув активів на суму 10,4 млн грн, що значно перевищує його законні доходи. Серед цих активів – квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн. Зазначається, що нерухомість була оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася підозрюваним.

Відомо, що гендиректором ДП «Ліси України» є Юрій Болоховець. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), різниця між офіційними доходами та набутим майном становить 7,9 млн грн.

Засідання «Рамштайну»

Сьогодні, 21 липня, відбулося онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». У зустрічі взяли участь 52 країни.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. «Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України», – зазначив він.

Яку допомогу отримає Україна за підсумками нового «Рамштайну»:

Німеччина – передає понад 200 тис. снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів;

Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через «данську модель» та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків;

Нідерланди – надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16;

Норвегія – у 2025 році загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського оборонно-промислового комплексу;

Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.

Засідання організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Серед учасників – генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування збройних сил США та верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич та висока представниця ЄС Кая Каллас.