Милованов назвав три причини, чому треба поважати нову прем’єрку

Милованов раніше працював із Свириденко у Міністерстві економіки

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив, що добре знає нову прем’єр-міністерку Юлію Свириденко та пояснив, за що її варто поважати. Як інформує «Главком», про це Милованов розповів на своїй сторінці у Facebook.

«У 2019 році, коли був міністром економіки, вона стала заступницею. Ніхто її не «приводив». Нам (уряду і міністерству) терміново потрібна була людина, яка зможе реалізувати реформу ринку праці. Щоб провести зміни в трудовому кодексі та зрушити профспілкову монополію. Ми переглянули десятки кандидатів, і ніхто не підійшов. Тоді Тарас Висоцький (зараз заступник міністра агрополітики, а тоді мій заступник з агро – по суті міністр з агро) порадив Свириденко, яку він знав з Чернігова. Говорив, що вона вміє доводити задачі до результату. Юлія стала однією з найрезультативніших керівниць у міністерстві. Вона пройшла всю вертикаль сама: заступниця міністра → заступниця голови Офісу президента → міністерка економіки → перша віцепрем’єрка → прем’єр-міністерка», – похвалив Свириденко колегу.

Милованов назвав три речі, за які варто поважати Юлію Свириденко:

Вона не корумпована. Доводить речі до результату. Зробила мінеральну угоду зі США чесною і вигідною для обох сторін.

«Юлія також викладає в KSE. І ми щиро пишаємось цим. KSE Institute продовжить підтримувати уряд і з великою радістю долучиться до формування нової економічної програми», – підсумував Милованов.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Зокрема, Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.