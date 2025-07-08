Бе-бе-бе замість БЕБ. Кадровий скандал: чому уряд забракував Олександра Цивінського

Хто очолить Бюро економічної безпеки? 43-річний переможець кадрового конкурсу отримав гарбуза від уряду

Пізно ввечері 7 липня Кабінет міністрів викинув дивного коника – уряд відмовився затверджувати на посаді директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського. Детектив НАБУ став переможцем запеклого кадрового відбору: його кандидатуру ще 25 червня запропонувала уряду конкурсна комісія.

«Урядом було вивчено додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки. За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії», – йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

Треба віддати належне: урядовці філігранно «дали гарбуза» Цивінському. При цьому не порушили норми закону про Бюро економічної безпеки, яка гласить: «Конкурсна комісія подає на розгляд прем’єр-міністру України не більше двох відібраних з числа учасників конкурсу кандидатур на посаду директора Бюро економічної безпеки...».

Розворот влади на 180 градусів із кандидатурою Цивінського спровокував хвилю критики з боку громадсько-політичних діячів. Зокрема, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, який активно висвітлював перебіг конкурсних перегонів, заявив, що непризначення Цивінського зриває зобовʼязання України перед МВФ та ЄС (програма фінансової підтримки України передбачає призначення директора БЕБ до кінця липня 2025 року).

«Главком» підготував досьє на Олександра Цивінського. Спойлер: його дружина за допомогою поліграфа активно відсіває сумнівних правоохоронців. Клієнтів з БЕБ у неї ще не було.

Як гартувався детектив, який не став «бебівцем»

43-річний Олександр Цивінський родом зі Львова. Має юридичну освіту, а також науковий ступінь доктора юридичних наук. До жодної політичної партії не належить.

Цивінський розпочав професійну діяльність у 2003 році у підрозділах Міністерства внутрішніх справ України. Спочатку працював слідчим у тодішньому Галицькому районному відділі міліції. У 2007 році призначений на посаду слідчого у відділі розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП у Львівській області. Згодом дослужився до старшого слідчого, криміналіста та заступника начальника відділу.

У 2015-му Цивінський звільнився з МВС і приєднався до тільки-но створеного тоді Національного антикорупційного бюро, ставши одним із перших 70 детективів. Працював у Другому головному управлінні, а згодом отримав підвищення та очолив Третій підрозділ детективів. Під його керівництвом НАБУ проводило розслідування низки гучних справ, зокрема, проти колишнього народного депутата та ексголови Адміністрації президента Сергія Пашинського, підозрюваного у сприянні бізнес-структурам, пов’язаним із проросійським олігархом Сергієм Курченком. У лютому 2024-го НАБУ спільно з СБУ проводили обшуки у Пашинського та його бізнес-партнерів.

У серпні 2023 року Олександр Цивінський захистив дисертацію на тему: «Відповідальність за заволодіння чужим майном, вчинене службовою особою, за кримінальним правом України» фото: Львівський державний університет внутрішніх справ

Крім того, Цивінський відомий участю в операції НАБУ і САП «Чисте місто», головним фігурантом якої був столичний бізнесмен і ексдепутат Київради Денис Комарницький. Завдяки ній у лютому цього року було викрито масштабну земельну корупційну схему в Київській міській держадміністрації та Київраді, що завдала державі збитків на понад 94 млн грн.

У 2023 році Цивінський опинився серед фіналістів конкурсу на посаду директора НАБУ, однак не переміг.

Правоохоронець одружений з 2004 року, має двох синів. Однак особливу увагу привертає інший член його родини – батько Ігор Цивінський, колишній військовослужбовець радянської армії.

скріншот із російської соцмережі «Одноклассники», де зареєстрований Ігор Цивінський

Ігор Цивінський поширював допис про військовий парад з нагоди 9 Травня скріншот із російської соцмережі «Одноклассники»

Після розпаду СРСР він залишився жити в Росії, має паспорт країни-агресорки та отримує там пенсію як колишній військовий.

Окремо з'явилася інформація про наявність російських паспортів у родичів Олександра Цивінського, у тому числі і в його батька. Ці дані конкурсній комісії надала СБУ у день офіційного оголошення переможця. Члени комісії, призначені урядом, наполягали: варто взяти до уваги цей лист СБУ і дати силовикам час оцінити можливі ризики. Проти виступили експерти-міжнародники, які одностайно проголосували за кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ. Як відомо, голос міжнародників є визначальним у голосуванні (за умови, якщо голоси членів комісії розділяються на половину. Нагадаємо, що члени комісії від уряду віддали свої голоси за іншого претендента).

Зі свого боку Цивінський-молодший запевняв, що не підтримує тісних зв’язків із батьком уже багато років і, як детектив НАБУ, проходив перевірки для отримання доступу до держтаємниці.

Сімейний підряд

Вивчаючи біографію бравого детектива НАБУ, який ледь не сів у крісло директора БЕБ, «Главком» наткнувся на призабуті факти. Дружина Цивінського Мар’яна Володимирівна позиціонує себе вправним поліграфологом, є директоркою компанії TS Polygraph Investigation, яка надає кваліфіковані послуги державним структурам у сфері проведення перевірок на детекторі брехні.

«Моя дружина – психолог, надає консультації і є приватним судовим експертом у галузі психології… 90% її роботи полягає у наданні послуг приватним клієнтам. Водночас співпрацює з державними установами, зокрема, з правоохоронними органами у контексті проведення судових експертиз», – так охарактеризував діяльність своєї другої половинки Олександр Цивінський на співбесіді з експертами, які обирали директора БЕБ.

У цьому місці голова комісії експертів Лаура Стефан запитала у претендента, чи Мар’яна Цивінська надає послуги НАБУ. На що детектив відповів розмито, мовляв, він особисто не залучає, а ось безпосередньо антикорупційний орган запрошував її для проведення досліджень («Може, два або три рази... Для розуміння: експертиза для моєї дружини не є джерелом заробітку. Вона також є науковцем, пише книжки, міжнародні статті»).

Разом із тим, «Главком» помітив, що у застосунку GetContact (генерує контакти з телефонних книжок абонентів), серед іншого, мобільний номер Мар’яни Цивінської підписаний як «Марьяна Полиграфолог Набу».

дані: GetContact

На початку вересня 2015 року тодішній керівник НАБУ Артем Ситник і генеральний директор Українського бюро психофізичних досліджень та безпеки і співзасновник ГО «Колегія поліграфологів України» Ігор Усіков підписали меморандум про співпрацю. Ця взаємодія передбачала проведення тестувань на поліграфі детективів, прийнятих на роботу в НАБУ. На той час Олександр Цивінський входив до складу Координаційної ради Колегії поліграфологів України у статусі експерта-поліграфолога.

скріншот із сайту ГО «Колегія поліграфологів України»

На початку жовтня 2015 року Цивінський перебрався на роботу у НАБУ, а його дружина Мар’яна ввійшла до керівного складу Колегії поліграфологів України в ролі експерта-поліграфолога. Це відбулося у 2017 році.

скріншот із сайту ГО «Колегія поліграфологів України»

Між іншим, Мар’яна Цивінська продовжила користуватися електронною скринькою, яку використовував її чоловік Олександр, будучи поліграфологом.

Крім того, як з’ясував «Главком», НАБУ залучало керівника відділу детективів Олександра Цивінського до психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. Відповідний наказ у вересні 2020 року підписав ексдиректор Артем Ситник.

Фактично Цивінський виконував роль поліграфолога, тестуючи діючих працівників НАБУ, а також кандидатів на посади до антикорупційного бюро.

До речі, про абревіатуру TS, яку використовує фірма Марини Цивінської. Такі ж літери (TS Alex) використав її чоловік Олександр під час співбесіди з експертами з добору директора БЕБ. Імовірно, що у зміст TS закладено першу літеру прізвища детектива «Ц» в українській транслітерації.

скріншот із відеотрансляції засідання комісії

Статки і доходи

Кар’єру в НАБУ Олександр Цивінський розпочинав зі скромних статків. У декларації за 2015 рік вказував будинок у місті Винники Львівської області площею 91,2 кв. м та земельну ділянку у шість соток в селі Рясне-Руське. Нерухомість була записана на дружину Мар’яну, проте з часом більша частина будинку відійшла громадянці Уляні Тесарівській.

Сукупний річний дохід старшого детектива-керівника відділу в перший рік існування НАБУ склав 195 тис. грн, а його дружина-підприємиця тоді отримала 28,7 тис. грн. Заощадження подружжя були у сумі $15 тис.

Нині ж, судячи з декларації за 2024 рік, Цивінський володіє ще й столичною квартирою площею 102,1 кв. м. Дружина з вересня 2022-го орендує в Києві помешкання площею 75,6 кв. м. А син посадовця Максим ось уже як майже пів року проживає в будинку у Великій Британії за програмою Home for Ukraine.

Крім того, рік тому сім’я завелася ще однією столичною квартирою площею 30,9 кв. м. Наразі там триває ремонт, Мар’яна Цивінська інвестувала в будівництво 947,4 тис. грн.

Жодної автівки у власності родини немає. Натомість є накопичення у криптовалюті. Під час повномасштабної війни дружина детектива вклала 104,9 тис. грн у Bitcoin і USDT.

За минулий рік Цивінський отримав 2,3 млн грн заробітної плати в НАБУ та 62,1 тис. грн гонорару від громадської організації «Джастгруп», яка займається кримінальною юстицією і партнером якої є НАБУ. Тим часом дружина Мар’яна отримала 2,07 млн грн доходу.

Подружжя зберігає 254,1 тис. грн і $2,1 тис. на банківських рахунках, ще $28 тис. –готівкою.

Віталій Тараненко, Єлизавета Жабська, «Главком»