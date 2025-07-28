Які підприємства найчастіше потрапляють до Клубу білого бізнесу: статистика

Від початку року з реєстру вибуло 3,2 тис. компаній і водночас додалось 4,1 тис. бізнесів

8 882 компанії перебувають у Клубі білого бізнесу. 4 113 компаній приєдналися до переліку від початку року, натомість 3 228 вибули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Серед поточних учасників групи є шість компаній, які вже перебувають у стані припинення, ще одна – у процедурі банкрутства, а одна має відкрите податкове провадження через борги. Також варто зазначити, що на початок повномасштабного вторгнення в Україні серед компаній з переліку було 37 з російськими власниками.

Сфери компаній з Клубу білого бізнесу фото: «Опендатабот»

За словами голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева перелік Клубу білого бізнесу формується на певну дату, останній був сформований станом на 31 травня 2025 р. Підприємства з перебігом часу мають певні змінні характеристики, тож, можуть виникати й певні питання до їх діяльності. Якщо протягом трьох місяців виявляються факти, що перешкоджають подальшій участі бізнесу в клубі – наприклад, платник прийняв рішення про припинення, то такого платника в наступному переліку не буде.

Найбільше представників клубу – у сфері торгівлі: 22% компаній займаються гуртовою або роздрібною торгівлею чи ремонтом автотранспорту. На другому місці – переробна промисловість (16%), третє – за сільським, лісовим і рибним господарством (14%). Далі йдуть нерухомість (8%) і адміністративне обслуговування (7%).

Компанії у Клубі білого бізнесу фото: «Опендатабот»

Найбільше таких бізнесів у Києві – 25% усіх компаній з переліку. Також активно представлені Дніпропетровська (9%), Київська (7%), Львівська (7%) та Харківська області (5%). Найбільші доходи за 2024 рік серед компаній, що потрапили до Клубу білого бізнесу показали «Укргідроенерго» – 54,2 млрд грн, «Петрол Партнер» (мережа АЗС WOG) – 49,1 млрд та «Рошен» – 37,4 млрд.

Клуб білого бізнесу було створено за ініціативою Податкової у 2024 році, задля формування спільноти прозорих, сумлінних платників податків, які взаємодіють із державою на основі довіри, передбачуваності та партнерства.

Нагадаємо, у січні 2025 року 7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу.

Раніше Гетманцев заявляв, що до правил вступу до Клубу білого бізнесу будуть внесені певні зміни, бо практика показала, що деякі випадки не регулюються правилами, і це створює проблеми у роботі «клубу».