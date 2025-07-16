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Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари
Юлії Свириденко закидають користування надто дорогими окулярами
фото з відкритих джерел

Окуляри марки Linda Farrow коштують 19 550 грн, тобто майже $465

Перша заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко носить окуляри Linda Farrow, це спричинило обговорення у соцмережах, пише «Главком».

Першою на аксесуар політика звернула увагу блогерка Harley Quinn, яка встановила, що окуляри марки Linda Farrow коштують 19 550 грн, тобто майже $465, після чого інформація «пішла гуляти» у мережі.

Юлія Свириденко носить окуляри вартістю 20 тис грн
Юлія Свириденко носить окуляри вартістю 20 тис грн

Користувачі соціальних мереж традиційно розділилися на два табори. Одні вважають, що віддавати 20 тис. грн за оптику дуже дорого, адже, на їх думку, «за такі гроші очі можна нові вставити». 

Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари фото 1

Утім, переважна більшість визнає, що за справді якісні окуляри доводиться платити навіть більше.

«Хороші окуляри коштують набагато більше», – коментують у соцмережі та діляться сумами, які колись довелося викласти за «прилади» для зору та захисту очей. 

Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари фото 2
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари фото 3
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари фото 4
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари фото 5

Журналіст та військовий Євген Спірін припускає, що коментатори, які дивуються «дороговизні» окулярів, що носить міністр, не розуміють цін, бо ніколи не купували їх, або ж ностальгують за «зрівнялівкою», яка була у часи СРСР.  

Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари фото 6

«Ну тобто, людина з проблемами зору має купити щось в Аврорі, бо якесь чучєло вважає, що міністерка, якщо витратить грошей, більше ніж три копійки, автоматично стає корупціонеркою», – написав він, додавши, що українці хочуть «капіталізм», «ринок» і «демократію»,  якщо це незадекларовані гроші, зароблені без особливих зусиль. У випадку ж публічних людей, особливо політиків, побажання громадян кардинально протилежні. 

Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари фото 7
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари фото 8
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари фото 9

Нормальні окуляри середньої якості, не преміумсегменту, які не будуть засмальцьовуватися, дряпатись, якісно передаватимуть зображення та не зламаються одразу, коштуватимуть від 5 до 10 тис., підтримали Євгена Спіріна його підписники.

У своїй декларації за 2024 рік Юлія Свириденко зазначила 4 млн 441 тис. 343 грн доходів. Зокрема, у КМУ вона отримала 1 205 771 грн, а гонорари у Київській школі економіки становили 3 102 506 грн.

Нагадаємо, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко може стати прем’єр-міністром України. Цю посаду їй запропонував президент Володимир Зеленський.

Свириденко повідомила, які три ключові задачі глава держави ставить оновленому уряду.

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Теги: українці скандал Юлія Свириденко

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