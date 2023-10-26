Блокування суден у морському коридорі це прямий саботаж окремих чиновників – генеральний директор ФРТУ

За словами експерта, блокування суден у коридорі призводить також і до іміджевих втрат – адже Україна доклала значних зусиль для його відкриття

«Кожен день, коли цей коридор не працює, може коштувати Україні до пів мільярда гривень втрачених надходжень»

Блокування суден у морському коридорі спричинили дії українських чиновників, через що країна втрачає щодня близько 500 мільйонів гривень. Вільних рух коридором життєво важливий для економіки, тому необхідно негайно розблокувати його роботу, і забезпечити свободу судноплавству. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

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«Це можна назвати прямим саботажем з боку певних чиновників української влади. Наскільки ми знаємо, від військових не надходило жодних зупинок чи застережень щодо руху тимчасовим морським коридором, тому ми просто не розуміємо, як так можна було зробити. Кожен день простою, кожен день, коли цей коридор не працює, може коштувати Україні до пів мільярда гривень втрачених надходжень. Це призводить і до втрати робочих місць. Тож ми сподіваємося, що ці, відверто кажучи, незрозумілі нам рішення окремих чиновників будуть якомога швидше скасовані, і рух морським українськи коридором якнайшвидше відновиться. Це життєво важливо для економіки України», – наголосив Гусак.

За його словами, блокування суден у коридорі призводить також і до іміджевих втрат – адже Україна доклала значних зусиль для його відкриття, та для забезпечення його стабільної роботи. Це, зокрема, дозволило трохи знизити ставки страхування для суден, які були відпочатку дуже високими.

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«Відкриття цього коридору стало великим досягненням української влади та Збройних Сил України. Тому ми не розуміємо, як хтось з українського боку може чинити перешкоди!

Ми сподіваємося, що рух буде якомога швидше відновлений, і всі необхідні рішення для цього буде прийнято», – резюмував Гусак.

Нагадаємо, як стало відомо, рух суден по морському коридору, який відкрило Міністерство інфраструктури та військові, було заблоковано. Про це заявили в Українській зерновій асоціації: там уточнили, що роботу коридору необгрунтовано заблокували чиновники, і закликали уряд негайно втрутитися, адже Україна буквально щогодини отримує мільйонні збитки.