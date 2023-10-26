Мобілізація ув'язнених. Нардеп Рахманін пояснив, у чому небезпека

Рахманін заявив, що існують вагомі аргументи проти такого рішення, зокрема через можливі ризики для військової дисципліни і безпеки

Військові мають самі визначити, чи потрібно їм збільшення мобілізаційного ресурсу за рахунок ув'язнених. Член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю «Українській правді» пояснив, в чому небезпека.

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Рахман заявив, що існують вагомі аргументи проти такого рішення, зокрема через можливі ризики для військової дисципліни і безпеки.

«Уперше подібну пропозицію я почув ще 24 лютого під час наради у президента: мовляв, у разі необхідності можна вийти з відповідною законодавчою ініціативою. Але військові самі мають визначити, чи потрібно їм збільшення мобілізаційного ресурсу за рахунок такої категорії. Поясню, чому. В одну із бригад мобілізували людину, яка певний час перебувала у місцях позбавлення волі. З нею були проблеми – він вживав наркотичні засоби. І трапився інцидент, коли він поводив себе неадекватно: знаходячись на посту зі зброєю, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців», – пояснив Рахманін.

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«Після цього командир цієї військової частини, абсолютно логічно, дуже ретельно перевіряв особові справи свого поповнення і, якщо знаходив людей з судимостями, намагався тримати їх якомога далі від зброї, від виконання бойових завдань. На підставі практичного досвіду, вони для нього – вже група ризику», – додав він.

Раніше член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін заявив, що необхідність у молодому особовому складі обумовлена специфікою сучасної військової діяльності.

Як повідомлялося, оборонний комітет Ради пропонує проводити мобілізацію на військові заводи.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.