Ейфорія, розчарування і депресія. Військовий психолог спрогнозував настрої українців після війни

«Всі питання, які зараз замовчуються, вилізуть потім у конфліктах»

Ветеран АТО, блогер, військовий психолог, а нині заступник командира інженерно-саперної роти з морально-психологічного забезпечення групи інженерного забезпечення 67 ОМБр Андрій Козінчук в інтерв’ю «Главкому» назвав найгостріші конфлікти після завершення війни.

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На його думку, після війни ейфорія буде впродовж двох тижнів, після чого у суспільстві з’явиться депресія, розчарування. «Під час періоду розчарування вгору піде рівень агресії. Тоді виникатимуть конфлікти. Причому на тлі дрібних суперечок на побутовому рівні. Всі питання, які зараз замовчуються, вилізуть потім у конфліктах, будуть примножені. Можливо саме тому військові, з якими я є, після війни дуже сильно хочуть переїхати жити за кордон», – зазначив психолог.

Він додав, що конфлікти насамперед будуть між тими, хто воював і не воював, бо між ними є величезна різниця, що і стане причиною.

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«Я не знаю чи у нас вийде добитися, щоби військові зберегли свій статус крутості після війни. Мені би дуже цього хотілося. Щоби було, як в Ізраїлі, коли прем'єр-міністр – ветеран, верхівка у владі – служили. Звісно, це суб’єктивні думки. У політиці має бути не той, хто голосно кричить, а той, хто знає, вміє і має якийсь досвід. Але затоптувати військових від війни до війни – не дуже хороша така справа», – розповів Козінчук.

Військовий підкреслив, що українцям потрібно усвідомлювати, що військові – це та еліта, яка вміє приймати рішення, непрості важкі рішення. І тільки через такі рішення наша країна може добитися своєї безпеки і незалежності.