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Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ щодо експорту зерна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ щодо експорту зерна
фото ілюстративне

Мінекономіки розраховує усунути проблему із ввезенням зерна «найближчими тижнями та місяцями»

Україна шукає практичне вирішення проблеми з експортом зерна до країн Європи, тому скарга до Світової організації торгівлі на Польщу, Угорщину та Словаччину поки що поставлена на паузу. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка, передає «Інтерфакс-Україна».

Качка зазначив, що відомство розраховує усунути проблему із ввезенням зерна «найближчими тижнями та місяцями».

«Найближчими місяцями буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування і так далі. Це буде дуже активна робота. Наші спори у СОТ сьогодні поставлені на паузу. Хоча це навіть не спори – ми не оформляли робочого органу для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили цю справу і для консультацій є 60 днів», – сказав він.

Заступник міністра також розповів, що для України важливо знайти «конструктивне рішення у рамках усього ЄС».

«Незважаючи на те, що скарги, які ми надіслали, вони проти конкретних держав-членів, включаючи Польщу, це системне питання наших відносин з ЄС. Наша мета – наголосити, що ЄС та Україна мають однаковий підхід до торгових угод. Тому ми бачимо, як вирішити цю проблему в комплексі так, щоб показати єдність між нами та Польщею, між нами та ЄС та між Польщею та ЄС», – додав він.

Як відомо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

Нагадаємо, що Україна подала позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас запропонувала компромісний сценарій.

Раніше повідомлялося, що чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ.

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Теги: Україна зерно війна

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