Вступ України в НАТО: Столтенберг зробив заяву

Єнс Столтенберг: «Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше»

Сьогодні Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві.

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Столтенберг підкреслив, що підтримка України на міжнародній арені продовжує зростати, у той час коли підтримка дій РФ - зменшується. За його словами, українці борються за свої родини та майбутнє, а Москва ж воює за імперські ілюзії. «Після Вільнюського саміту у липні ми всі погодилися із тим, що Україна вступить до НАТО. І було ухвалено три історичних рішення для того, щоб це втілити у реальність», – зазначив генсек Альянсу.

Перше рішення – скорочення шляху України до НАТО завдяки усуненню вимоги щодо виконання плану дій щодо членства. Друге – узгодження програми, за якою українські збройні сили стануть повністю сумісними із арміями країн-членів НАТО. Третє -– зміцнення політичних зв’язків НАТО та України на беспрецедентному рівні. Йдеться про створення комісії Україна-НАТО.

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«Ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше… Майбутнє України – в НАТО. І ми працюємо над підготовкою до цього», – сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг заявив ,що НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ. – Столтенберг