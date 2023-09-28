Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вступ України в НАТО: Столтенберг зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України в НАТО: Столтенберг зробив заяву
фото скріншот відео

Єнс Столтенберг: «Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше»  

Сьогодні Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві.

Столтенберг підкреслив, що підтримка України на міжнародній арені продовжує зростати, у той час коли підтримка дій РФ - зменшується. За його словами, українці борються за свої родини та майбутнє, а Москва ж воює за імперські ілюзії. «Після Вільнюського саміту у липні ми всі погодилися із тим, що Україна вступить до НАТО. І було ухвалено три історичних рішення для того, щоб це втілити у реальність», – зазначив генсек Альянсу.

Перше рішення – скорочення шляху України до НАТО завдяки усуненню вимоги щодо виконання плану дій щодо членства. Друге – узгодження програми, за якою українські збройні сили стануть повністю сумісними із арміями країн-членів НАТО. Третє -– зміцнення політичних зв’язків НАТО та України на беспрецедентному рівні. Йдеться про створення комісії Україна-НАТО.

«Ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше… Майбутнє України – в НАТО. І ми працюємо над підготовкою до цього», – сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг заявив ,що НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ. – Столтенберг

Теги: НАТО українці Україна Єнс Столтенберг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл
Лідер республіканців в Сенаті відповів, чому підтримка України відповідає інтересам США
Сьогодні, 03:12
США можуть оголосити про передачу Україні Atacms вже цього тижня – Newsweek
США можуть оголосити про передачу Україні Atacms вже цього тижня – Newsweek
25 вересня, 19:44
Україна взяла в полон ексмера російського міста (відео)
Україна взяла в полон ексмера російського міста (відео)
25 вересня, 13:05
Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Польща залишається відданою підтримці України
США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України – ЗМІ
23 вересня, 03:24
Прездент Чехії (в центрі) вирушив для участі у Генасамблеї ООН
Президент Чехії передбачає конфлікт під час Генасамблеї ООН
18 вересня, 09:34
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова, США ввели нові санкції проти Росії. Головне за 14 вересня
14 вересня, 21:00
Бойова медикиня Аліна Сарнацька: Без загальної мобілізації війни не виграються
Бойова медикиня Аліна Сарнацька: Без загальної мобілізації війни не виграються інтерв’ю
10 вересня, 15:00
Ердоган балансує між РФ і Заходом
Bloomberg: Ердоган вмовляє лідерів G20 піти на поступки Росії
9 вересня, 12:29
У процесі вступу до Євросоюзу майже все залежить від України
«Авжеж, 100%». Посол ЄС переконаний, що Україна стане членом Євросоюзу
7 вересня, 14:04

Політика

На порядку денному – посилення ППО: Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії
На порядку денному – посилення ППО: Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії
Вступ України в НАТО: Столтенберг зробив заяву
Вступ України в НАТО: Столтенберг зробив заяву
Дружина потягнула «слугу» Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей
Дружина потягнула «слугу» Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей
НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ – Столтенберг
НАТО уклало контрактів на 2,4 млрд євро для закупівлі боєприпасів для ЗСУ – Столтенберг
Генерал, якого призначив Порошенко на високу посаду, програв суд Зеленському
Генерал, якого призначив Порошенко на високу посаду, програв суд Зеленському
Україна стане президентською республікою? Нардеп анонсував зміни
Україна стане президентською республікою? Нардеп анонсував зміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
30K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
26K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
14K
Мільйон доларів у сейфі – не хабар. У справі Князєва новий поворот
14K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)
13K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін

Новини

На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 04:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту